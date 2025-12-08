Refuerzo de la vigilancia contra la peste porcina: Galicia debe testar 28 granjas de riesgo dos veces al año

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) refuerza su programa de vigilancia sanitaria para hacer frente a la crisis de la peste porcina africana (PPA) en toda España. Así, el plan obliga a hacer anualmente controles pormenorizados y análisis serológicos a cerdos en explotaciones y, también, en mataderos.

Según el informe del MAPA, Galicia debe realizar muestreos frente a la peste porcina africana y la clásica (PPC) en 28 explotaciones declaradas de riesgo al menos dos veces al año, con una separación de al menos seis meses entre cada análisis. Incluso podrían alcanzarse 56 muestreos si se realizan en granjas distintas en cada período. Además, la gallega es una de las pocas autonomías que cuentan con un matadero incluido en esta vigilancia reforzada. Está situado en O Porriño y debe acoger una inspección exhaustiva en la que se examinan "canales de búsqueda de lesiones compatibles con PPA y PPC" post mortem, permitiendo identificar cualquier foco en 100 explotaciones al año a través de los animales sacrificados.

Las explotaciones se seleccionan preferiblemente en base al riesgo de infección, eligiéndose aquellas granjas con un mayor peligro de entrada de la enfermedad. De ahí que en cada período de análisis puedan tratarse explotaciones diferentes. Esos factores de riesgo son: la introducción de animales vivos en las instalaciones, especialmente procedentes del comercio intracomunitario; el empleo de material genético de otras explotaciones; el sistema productivo (considerándose de mayor riesgo el porcino criado en régimen extensivo por un mayor contacto con jabalíes), y las granjas que, teniendo régimen intensivo y, debido a un menor nivel de bioseguridad, puedan tener un mayor riesgo de introducción exógena del virus.

A nivel estatal, Cataluña es, con 250 granjas a analizar (21% del total), a la que se le pide un mayor muestreo; seguida de Extremadura (248); Castilla y León (160) y Andalucía (144). En total, se tomarán muestras de cerdos de 1.200 explotaciones en todo el país.

Control a los animales vivos importados

El plan de refuerzo también contempla las importaciones de cerdos con destino para vida llegados de otros países, especialmente si proceden de zonas en las que la enfermedad exista. El MAPA obliga a analizar 600 partidas de estos animales llegados a España. En el caso de Galicia, deben analizarse 44, lo que la sitúa como la tercera autonomía con más testeos de este tipo, tan solo por detrás de Cataluña (225) y Aragón (165), y empatada con Murcia.

Por lo demás, el programa refuerza pautas de vigilancia pasiva y de control de las condiciones de limpieza y desinfección de vehículos provenientes de países de riesgo. Se incluye, también, la vigilancia del jabalí a nivel estatal.

La Xunta lamenta que el Gobierno aún no haya convocado una conferencia sectorial específica

La Xunta planea incorporar nuevas modalidades de caza de jabalí y abonar bonificaciones a los tecores

En el marco de la crisis de la peste porcina, el Ejecutivo gallego trasladará esta y otras propuestas en una reunión extraordinaria del grupo de trabajo de gestión del jabalí mañana. La Consellería do Medio Ambiente instará a los titulares de terrenos cinegéticos con mayor número de granjas porcinas a que cubran su límite de ejemplares a capturar si aún no lo han hecho y estudiará bonificar las tasas a los tecores que superen este límite.

Concretamente, según detalla la Xunta, están citados para este martes representantes de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI, dependiente de la Consellería de Vivenda), Consellería do Medio Rural, Consellería de Sanidade, Fegamp, Guardia Civil de Tráfico, Policía Autonómica, Seprona y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por parte del sector de la caza y ganadero, están llamados responsables de la Federación Galega de Caza, Asociación de Tecores Galegos (Ategal), Unións Agrarias, Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y Sindicato Labrego Galego.

Asimismo, la Xunta lamenta que, pese a haberlo solicitado por escrito, el Gobierno central aún no haya convocado una conferencia sectorial específica y conjunta, con participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para abordar la problemática derivada de la aparición de casos de PPA en Cataluña.