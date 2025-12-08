Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente
EP
BILBAO
Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- El último horno que resiste en Moncofa
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló que recupera este lunes su actividad
- Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: 'He cumplido un sueño de cuando era pequeño
- Ya hay fecha para abrir el segundo ecoparque más grande de Castellón: 3.000 m² y un sistema pionero de reutilización de residuos
- Mercadillos ambulantes en Castellón: desafíos y falta de relevo