La desigualdad territorial de las matrículas universitarias: ¿cuánto cuesta estudiar en mi comunidad?

Desde el curso 2019-2020, las tasas que pagan los estudiantes de las universidades públicas en España se han abaratado casi un 20%. Sin embargo, el desembolso que hacen los alumnos sigue siendo elevado y desigual. El nuevo informe de la fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), presentado esta mañana, aconseja un nuevo modelo más equitativo de precios para que no haya diferencias de hasta 1.700 euros entre los campus más costosos (Navarra, Madrid y Cataluña) y los menos (Galicia, Asturias, Canarias y Andalucía).

El informe, en todo caso, no ha incorporado la última novedad en Asturias, donde el presidente, Adrián Barbón, ha anunciado un plan para extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos, una medida que ya está en marcha para los alumnos de nuevo ingreso. La iniciativa se ha topado con el recelo de casi todos los exrectores de la Universidad de Oviedo. Aunque reconocen que puede suponer un alivio para algunas familias, advierten de los riesgos de implantar una medida "demagógica" sin un diseño claro que garantice "equidad y sostenibilidad".

Una carrera de 240 créditos (cuatro años), por ejemplo, cuesta en Cataluña 4.356 euros (1.089 euros al año, siempre y cuando se aprueben todas las asignaturas a la primera) frente a los 2.868 euros (717 al año) de Galicia. “Hay que avanzar hacia un modelo más equitativo de precios y becas”, insiste el nuevo informe de la fundación CYD (cuyo patronato está presidido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander), institución que lleva 20 años analizando con lupa la educación superior y que esta mañana ha presentado la edición 2025 de su estudio anual.

Una carrera de 240 créditos implica un importante desembolso para el alumnado. En la siguiente lista, tienes los precios medios del grado completo. Se trata de precios (de 2024) fijados por la comunidad autónoma. La cifra, no obstante, es aproximada porque se calcula teniendo en cuenta que el alumno aprueba todo en la primera convocatoria. Esta suposición es poco realista dado que alrededor del 60% de los estudiantes de grado necesitan más tiempo del previsto (cuatro años) para titularse. Este retraso “eleva los costes económicos para las familias, retrasa la inserción laboral y agrava las desigualdades sociales”, asegura el informe, que achaca las causas a la rigidez curricular, la necesidad de compatibilizar estudios y trabajo que tienen muchos estudiantes, la falta de orientación efectiva y los modelos docentes poco adaptativos

Galicia — 2.868,00 euros (la menos cara)

Asturias — 2.961,60 euros

Canarias — 3.000,00 euros

Andalucía — 3.028,80 euros

Cantabria — 3.201,60 euros

Castilla y León — 3.273,60 euros

Extremadura — 3.405,60 euros

Baleares — 3.734,40 euros

Comunidad Valenciana — 3.691,20 euros

España (media) — 3.688,80 euros

Murcia — 3.768,00 euros

País Vasco — 3.972,00 euros

La Rioja — 4.053,60 euros

Castilla-La Mancha — 3.861,60 euros

Aragón — 4.168,80 euros

Cataluña — 4.356,00 euros

Madrid — 4.452,00 euros

Navarra — 4.629,60 euros (la más cara)