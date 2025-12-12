Alerta sanitaria por una leche infantil: AESAN pide no consumir un producto muy extendido

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus en leche para lactantes en polvo de la marca Nestlé. La notificación, registrada con la referencia ES2025/723, fue comunicada este viernes 12 de diciembre de 2025 a las 16.30 horas tras una alerta trasladada por la Comunidad Autónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El producto afectado es Nidina 1, leche para lactantes en polvo, envasada en bote, de la marca Nestlé, con un peso de 800 gramos. El lote implicado es el 52900346AB, con fecha de consumo preferente octubre de 2027. Se trata de un producto que se conserva a temperatura ambiente y cuya procedencia es Países Bajos.

Imagen del lote afectado por la alerta sanitaria. / AESAN

Como medida preventiva, Nestlé ha procedido a la retirada del producto del mercado, al tiempo que las autoridades sanitarias han activado los protocolos de control para garantizar que no se encuentre disponible para la venta. AESAN ha informado a las comunidades autónomas para verificar su retirada de los canales de distribución.

La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio unidades del producto incluido en esta alerta que se abstengan de consumirlo y sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bacillus cereus es una bacteria que puede provocar trastornos gastrointestinales, especialmente sensibles en población vulnerable como los lactantes.