Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 11 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 11 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 25, 30, 37 y 41 y las estrellas 05 y 11.
El código del Millón ha sido el WJM56128.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- El colegio de Castelló que ha sido premiado por lo eficientes que son sus maestros
- ¿Cuántos euros cobrarán de más los 20.000 empleados de la cerámica con el nuevo convenio? La respuesta de los sindicatos
- La niña me dijo que tenía miedo de tener un bebé que sería a la vez hijo y hermano suyo
- Cambio de tiempo en Castellón: la lluvia volverá el fin de semana a todos los rincones de la provincia
- La cuantiosa indemnización del Ayuntamiento de Castelló a un vecino por caer con su moto en una rotonda
- Susto en el aeropuerto de Castellón por un problema técnico de un avión en el aterrizaje