La industria de la longevidad crece al nivel de la IA: "En 5 años se podrá alargar la vida y en 50 habrá una revolución"

La búsqueda de la vida eterna, antes relegada al ámbito de la literatura o la ciencia ficción, se ha convertido en una industria tangible y que mueve millones. El mercado ha alcanzado un valor global de 513.786 millones de euros, cuando en 2020 el montante era de apenas 21.400 millones. A esta situación se ha llegado gracias a que la inversión global de las empresas del sector de la longevidad se ha duplicado en 2024 hasta alcanzar los 7.270 millones de euros, lo que supone un 200% de crecimiento en solo un año, según un análisis del mercado elaborado por Longevity Inversors.

"La industria de la longevidad es la que más crece en el mundo. Habrá movido una quinta parte del PIB mundial al finalizar 2025. La aceleración a nivel tecnológico y de inversión en longevidad solo es comparable con la inteligencia artificial, cuyo desarrollo también está vinculado a la longevidad porque se necesita tratar multitud de datos para mejorar la salud", explica Francisco Larrey, fundador del congreso Longevity World Forum, que en su cuarta edición reunirá en febrero en Madrid a científicos, expertos y tecnólogos.

La industria de la longevidad, en la que están invirtiendo desde grandes fortunas a fondos de inversión, capital riesgo, inversores privados e institutos de salud públicos, está en auge porque "la población cada vez vive más años pero, sobre todo, quiere vivir mejor, es decir, poder estar con 80 o 90 años con energía y la mente sana", apunta Larrey. "Queremos vivir lo máximo posible, pero con la mayor calidad posible", añade. De hecho, las empresas y centros de investigación no sólo buscan alargar la vida, algo que ya se está consiguiendo, dado que en España la esperanza de vida ha escalado a los 84 años, sino que esos últimos años que se viven de más, no se padezcan grandes problemas de salud y limitaciones.

"Prevenir la aparición de las enfermedades relacionadas con la edad representa un profundo cambio de paradigma respecto a las prácticas médicas tradicionales, que suelen abordar las enfermedades y los síntomas a medida que surgen", subraya el informe de Longevity Inversors.

El desafío

Las áreas donde se están produciendo más investigaciones son en el campo de la medicina regenerativa y rejuvenecimiento celular; en terapias diseñadas para frenar enfermedades relacionadas con la edad y en tecnologías de detección precoz y que promueven un envejecimiento saludable.

Asimismo, el sector analiza cómo usar la Inteligencia Artificial para identificar biomarcadores de envejecimiento, que sirvan para acelerar la llegada de nuevos fármacos. Todo ello unido a la gerociencia, que es la disciplina científica que busca entender la conexión entre los procesos biológicos de envejecimiento y el desarrollo de enfermedades asociadas a la vejez, como el cáncer o el alzhéimer.

El desafío es de grandes dimensiones, porque las enfermedades asociadas al paso de los años tienen una raíz común, pero las investigaciones de los últimos años han desvelado que el envejecimiento no es un único proceso, sino múltiple y ha llegado la hora de entender las interacciones entre sí. Por ejemplo, interviene la senescencia, que es cuando las células dejan de dividirse. A su vez, el sistema inmunitario se debilita y deja de reconocer las amenazas, cómo la proliferación de células anómalas que pueden desembocar en un tumor. Además, las células madre pierden la capacidad de diferenciarse en tipos distintos de células y de regenerar tejidos u órganos y el sistema de limpieza deja de eliminar sustancias tóxicas.

Pese a la dificultad, cunde el optimismo en el sector. “En 10 años tendremos un escenario totalmente diferente por la velocidad a la que avanza la IA y el interés de los fondos de inversión en la longevidad”, concluye Larrey. Coincide, en parte, con este análisis José Viña, catedrático e investigador en gerociencia, quien considera que "a corto plazo, en unos cinco o 10 años, se podrá alargar la vida un poco, no tanto con fármacos, que aún están en fase más experimental, sino con combinaciones de suplementos que optimicen la nutrición, sobre lo que se está investigando mucho". Y, a 50 años vista, "habrá una revolución", pronostica.

Las terapias

Larrey precisa a su vez que, a corto plazo, los principales focos de inversión de la industria están centrados en la prevención, especialmente con el uso de relojes u otras aplicaciones que midan las constantes vitales, el sueño, el azúcar en sangre, la tensión, etc. Aplicaciones que ya están en el mercado y que se espera que sigan evolucionando y jueguen un papel importante en evitar o detectar la fragilidad.

Más a medio plazo, se espera la llegada de terapias basadas en complementos vitamínicos intravenosos o algunos fármacos, que ya están en el mercado con otros usos, pero que podrían tener "aplicaciones positivas en longevidad". Y, "en un futuro, no tan lejano, porque todo va muy rápido en el mercado de la longevidad, el protagonismo será de las terapias genéticas o de reprogramación celular avanzadas".

EEUU es, por el momento, el epicentro de la inversión en longevidad, dado que concentra el 57% de las compañías. En Europa se encuentran el 17,3% de las empresas del sector y en España, aunque muchos de sus investigadores trabajan en empresas punteras en EEUU, la industria aún está en una "situación incipiente". "Pero con mucho interés de los empresarios e institutos tecnológicos", según Larrey.

Potencial ahorro

Cabe destacar que el interés de las empresas no solo viene motivado por la demanda de la población y la ola creciente de personas interesadas en terapias o herramientas que permitan frenar el envejecimiento o las enfermedades asociadas, sino también en que los inversores son conscientes de que prevenir o retrasar la aparición de dolencias que suponen un gran coste para el sistema sanitario es más rentable que tratar sus síntomas.

Por ello, si las investigaciones dan fruto y logran reducir significativamente la incidencia y la gravedad de las enfermedades asociadas al envejecimiento, "el potencial de ahorro en los sistemas de salud globales sería enorme, lo que sugiere que, si bien el sector está experimentando una rápida expansión, aún se encuentra en una etapa incipiente en relación con su impacto potencial", según reseña el informe de Longevity Inversors. De ser cierto, la industria de la longevidad seguirá despuntando.