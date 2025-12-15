“Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de ser referentes, de tener impacto y liderar el futuro de sus sectores”

Las nuevas generaciones de profesionales sanitarios necesitan formarse en entornos que se asemejen a la práctica clínica real. Contar con instalaciones modernas, tecnológicamente avanzadas y diseñadas específicamente para el aprendizaje práctico es clave para que los estudiantes desarrollen las competencias que demanda el sector de la salud. Espacios como laboratorios especializados, áreas de simulación y salas de hospitalización permiten a los alumnos familiarizarse con sus entornos de trabajo y prepararse para la práctica profesional.

1- Dentro de poco trasladáis la Facultad de Ciencias de la Salud al nuevo Campus Castellana, ¿cómo reforzará esto la propuesta formativa de UNIE?





Es un campus urbano con una extensión de más de 25.000 m2 y va a estar vinculado a los proyectos de Madrid Nuevo Norte y la Ciudad de la Salud. Este campus cuenta con todo tipo de instalaciones que son específicas de la facultad, entre las más importantes un centro de simulación que albergará un hospital simulado de 1.000 m2 con salas de habilidades, salas de simulación compleja, salas de hospitalización, consultas, una farmacia comunitaria o una sala inmersiva. También hay laboratorios específicos de anatomía, fisiología, bioquímica, o biología molecular. Para los estudiantes de fisioterapia, cuenta con una sala de ejercicio terapéutico y biomecánica. Esto nos permitirá seguir ampliando a futuro nuestro portfolio en ciencias de la salud, seguros de que las instalaciones y la formación que ofrecemos está en línea con las necesidades de las profesiones sanitarias. Este complejo, potenciará un ecosistema integral de las ciencias de la salud, preparando desde la excelencia a nuestros estudiantes de los grados y másteres que ofrecemos.

2- ¿Cuándo os trasladáis y qué grados vais a llevar?

Nos trasladamos el 19 de enero porque es justo el inicio del segundo semestre y se traslada toda la oferta de todas las titulaciones de Ciencias de la Salud. En este momento, en cuanto a grados, contamos con Enfermería, Psicología, Farmacia, Biomedicina y Fisioterapia, así como combinaciones con dobles grados. En máster contamos con un portfolio desarrollado en el área de psicología, que incluye, por ejemplo, el Máster en Psicología General Sanitaria, en Fisioterapia, el Máster en Terapia Manual o en Enfermería, el Máster en Dirección y Gestión de Enfermería que prepara a nuestros estudiantes para la dirección de centros hospitalarios.

3- ¿Y qué tal ha sido la acogida entre los estudiantes de este nuevo campus?

Los estudiantes lo esperan con mucha expectación. Cuando lo vean, va a ser un “efecto wow”, además van a estrenar ellos el campus. Va a ser natural que se empiecen a ver con uniformes o batas blancas y que estén todos los estudiantes de alguna titulación de salud conviviendo ahí, va a favorecer mucho el trabajo en equipo o que se desarrollen determinadas competencias, que luego van a utilizar en el contexto profesional.

4- El Campus Castellana se sitúa junto a referentes sanitarios como La Paz, Ramón y Cajal o el Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué supone para los estudiantes?

Esto va a tener un gran impacto, porque una de las cuestiones más importantes de nuestro modelo académico es la inmersión profesional, por lo que estar cerca y el tener acuerdos con instituciones y centros sanitarios de prestigio es fundamental. Sobre todo, se facilitarán prácticas externas y nuestro claustro, que es profesional y combina docencia y gestión académica, les beneficiará también esa cercanía.

"Queremos que nuestros estudiantes hagan prácticas y entren en contacto con ambas realidades de la práctica profesional, el sector público y el sector privado" Marta Rodríguez — Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE

5- También hay alrededor mucha oferta sanitaria privada. ¿Tenéis convenio con alguno de estos partners privados?

Tenemos convenios con Quironsalud, con el grupo sanitario Vithas, con el grupo Emeis Ibérica, con Hestia Alliance, es decir, que vamos a tener con los hospitales que están cercanos. Tenemos convenio con el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) o con el CSIC, que también está muy cerca. Queremos que nuestros estudiantes hagan prácticas y entren en contacto con ambas realidades de la práctica profesional, el sector público y el sector privado.

6- ¿Qué tipo de competencias y situaciones van a poder entrenar los alumnos en el centro de simulación de 1.000 m2?

Va a permitir recrear escenarios de la práctica clínica o de la realidad profesional tal cual se los van a encontrar en el futuro. Así los estudiantes se puedan enfrentar a situaciones complejas en entornos seguros para permitirles equivocarse, reflexionar, que puedan desarrollar habilidades o competencias, pero en un contexto seguro y que eso no se reproduzca cuando van a las prácticas profesionales. La finalidad del centro de simulación es garantizar la seguridad del paciente y la seguridad del propio estudiante en un futuro.

También permite diseñar escenarios de simulación específicos, por ejemplo, a un mismo paciente puede entrar a valorarlo el médico con la enfermera, con el farmacéutico, con un psicólogo o con un fisioterapeuta. Este abordaje de las situaciones de la práctica clínica que se van a encontrar en un futuro, podemos recrearlo allí. Permite desarrollar competencias como son el trabajo en equipo, el conocimiento del rol de cada uno y fomenta la toma de decisiones, la empatía, la escucha activa y todo ello con una mirada humanista.

"Por ejemplo, en el Grado de Psicología, la semana pasada vino un paciente con esquizofrenia que les contaba a los futuros psicólogos cómo era vivir con esa enfermedad. Esto hace que se fomente la mirada humanista de todas las esferas" Marta Rodríguez — Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE

7- ¿Cómo trabajáis desde UNIE para conseguir esa visión humanista?

La mirada humanista es lo más importante, que sean capaces de ponerse en el lugar del otro, de escuchar y de ayudar. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo trabajamos porque hace poco, en uno de los escenarios de simulación para los estudiantes de segundo, que además empezaban sus prácticas 15 días después en centros sociosanitarios, se tuvieron que poner los guantes de temblor, que simulan los temblores de un paciente de Parkinson. Vivenciarlo en primera persona, que además cogían una botella de agua y no eran capaces de beber, les impactó muchísimo.

También incorporamos a las asociaciones de pacientes en el plan de estudios, por ejemplo, en el Grado de Psicología, la semana pasada vino un paciente con esquizofrenia que les contaba a los futuros psicólogos cómo era vivir con esa enfermedad. Esto hace que se fomente la mirada humanista de todas las esferas.

8- Una de las apuestas de la UNIE son las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Retos y Problemas. ¿Cómo transforman estas metodologías la forma de aprender?

Cambia directamente la perspectiva del aprendizaje. Y no hablamos ya de cómo se enseña, porque no se enseña, sino que se aprende. El profesor en estas metodologías sitúa al estudiante en el centro de su aprendizaje, de tal manera que les planteamos retos o problemas de la práctica y ellos tienen que trabajar de manera autónoma, de manera individual o en equipo y desarrollando y buscando el aprendizaje por ellos mismos. El profesor lo que hace es acompañarlos y orientarles, pero no les da las respuestas a todas esas cuestiones, sino que tienen que ser los estudiantes los que busquen la solución a todos esos retos que les van poniendo.

"Nuestros estudiantes tienen que tener conocimientos en salud pública, epidemiología, tienen que saber cuidar a pacientes crónicos, tienen que tener mucha preparación en salud mental, porque eso es lo que se requiere en este momento" Marta Rodríguez — Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIE

9- Vuestro claim es “Prepárate a ser”. ¿Qué significa para vosotros?

El paso por la universidad supone un proceso de aprendizaje que va más allá de las competencias técnicas, convirtiéndose en una etapa para crecer y construir las bases del futuro. Nuestro claim ‘Prepárate a ser’ significa entender que cada día y cada aprendizaje cuenta desde el primer minuto. Por eso, acompañamos a cada estudiante a lo largo su titulación, en un campus diseñado para potenciar su desarrollo, asegurándonos de que tenga lo que necesita para convertirse en una gran persona y un gran profesional. Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de ser referentes, de tener impacto y de liderar el futuro en sus sectores.

10- ¿Qué tipo de profesionales hacen falta en el futuro sanitario y cómo los vais a preparar?

Hacen falta profesionales que den respuesta a los problemas que tenemos y a las necesidades que tiene la sociedad actualmente. Estamos en un momento de incertidumbre y de situaciones muy complejas, pandemias que se van a volver a repetir, por lo que formación en salud pública y epidemiología es fundamental. Los sistemas sanitarios, sobre todo la atención primaria está saturada, hay muchísima demanda de servicios a ese nivel. Hay envejecimiento de la población, han aumentado las enfermedades crónicas como diabetes, alteraciones cardiovasculares y tenemos un deterioro de la salud mental, especialmente en los jóvenes. Todas estas áreas son las que hay que reforzar.

Nuestros estudiantes tienen que tener conocimientos en salud pública, epidemiología, tienen que saber cuidar a pacientes crónicos, tienen que tener mucha preparación en salud mental, porque eso es lo que se requiere en este momento, pero a la vez tenemos que prepararlos en todo lo que es la innovación tecnológica, la salud digital, la telemedicina, inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene para la salud un diagnóstico precoz, pero sin olvidar la mirada humanista.