Michael Saylor (MicroStrategy): "El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin"

Michael Saylor lo ha vuelto a hacer. En su intervención durante el Cantor Crypto Event del 10 de noviembre, organizado por Cantor Fitzgerald, el presidente ejecutivo de Strategy ofreció una de las presentaciones más ambiciosas y estructuradas que se recuerdan sobre el papel de Bitcoin en el nuevo sistema financiero mundial.

Con su habitual tono académico y visionario, Saylor defendió que "Bitcoin es capital digital" y que su compañía se ha convertido en el modelo de referencia de lo que denomina el digital treasury business model, una nueva categoría empresarial construida sobre activos digitales en lugar de dinero fiduciario.

"Bitcoin es la base de capital más dura del planeta", afirmó. "Es eléctricamente poderoso, económicamente poderoso y políticamente poderoso. Nunca ha sido más fuerte", continuó.

De software a "capital digital"

Lo que comenzó como una estrategia corporativa para proteger el balance de una empresa tecnológica ante la inflación se ha convertido en algo mucho mayor.

En apenas cuatro años, Strategy ha pasado de ser un proveedor de software empresarial a convertirse en la primera compañía cotizada estructurada como un "digital capital company", con más de 3,1% del total de Bitcoin en circulación bajo su control.

El empresario sostiene que esta transformación no es un caso aislado, sino el inicio de un movimiento más amplio: "Lo que MicroStrategy está haciendo hoy, muchas compañías lo harán en los próximos años".

El nacimiento del crédito digital

Uno de los anuncios más relevantes de su ponencia fue la introducción del concepto de "digital credit": instrumentos financieros basados en Bitcoin como colateral y estructurados con distintos niveles de riesgo y rendimiento.

Michael Saylor, durante su entrevista con la periodista Natalie Brunell en septiembre del 2025. / NATALIE BRUNELL - YOUTUBE

Durante el último año, Strategy ha experimentado con este modelo a través de tres nuevos productos financieros (Stretch, Stride y Strife) , con los que la compañía busca crear un mercado global de crédito digital, estable y escalable, sustentado directamente sobre Bitcoin.

Si puedes ofrecer a alguien un rendimiento del 10% anual, libre de riesgo de contraparte y sin volatilidad, has creado el producto financiero perfecto Michael Saylor — CEO de Strategy

"Estamos construyendo el mercado global de crédito digital sobre Bitcoin", aseguró Saylor tajante.

Saylor explicó que este enfoque es la evolución natural de la estrategia corporativa de Strategy: pasar de usar deuda tradicional para financiar compras de Bitcoin, a emitir instrumentos de crédito respaldados por Bitcoin, con duración y rendimiento adaptados al propio activo.

"Bitcoin es el nuevo estándar de capital"

Saylor defendió que la era del dinero fiduciario, los bonos soberanos y el oro como reserva de valor está llegando a su fin.

Imagen de archivo de la representación del concepto de Bitcoin. / BSM.UPF.EDU - ARCHIVO

Según él, los activos tradicionales están "negativamente polarizados hacia el capital", mientras que Bitcoin representa el activo positivamente polarizado que atrae valor y preserva energía económica a largo plazo.

El dinero fiat se devalúa, el oro es ineficiente, y los bonos se han vuelto tóxicos. Bitcoin es el único capital verdaderamente libre de riesgo de contraparte Michael Saylor — CEO de Strategy

"Los bancos y las grandes empresas están diseñadas para deshacerse de su dinero; nosotros lo acumulamos", comentó también Saylor durante su intervención.

Saylor sostuvo que esta "revolución del capital digital" está ocurriendo en paralelo al auge de la inteligencia artificial, y que ambas tendencias se retroalimentan: "En un mundo con miles de millones de inteligencias digitales, no van a guardar valor en oro, ni en edificios, ni en deuda soberana. Lo harán en Bitcoin".

Todo esto, en un momento en el que "Bitcoin alcanza la madurez", según Lale Akoner, analista global de Mercados en eToro, quien destaca que aproximadamente 400.000 BTC han pasado de manos de inversores a largo plazo a inversores institucionales en tan solo el último mes.

Hacia un sistema financiero tokenizado

Más allá de su defensa de Bitcoin, Saylor proyectó una visión de largo plazo en la que todos los activos, desde acciones y bonos hasta inmuebles, acabarán tokenizados (activo digital que representa la propiedad de un bien físico o intangible) sobre la red Bitcoin.

"Cada activo financiero del mundo será eventualmente representado en Bitcoin", sostuvo, afirmando que la red se convertirá en la infraestructura fundamental del sistema financiero global.

En resumen, la ponencia de Michael Saylor en el Cantor Crypto Event puede resumirse en una frase: Bitcoin no solo es dinero; es el cimiento de una nueva arquitectura financiera global.

Hemos descubierto un nuevo tipo de empresa y un nuevo tipo de activo. El crédito digital es el futuro, y Bitcoin es su piedra angular Michael Saylor — CEO de Strategy

Si su visión se cumple, Strategy no será recordada como una empresa de software, sino como la primera compañía que convirtió Bitcoin en capital productivo y puso las bases del mercado de crédito digital.