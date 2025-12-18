Barcelona deja solo a Albiol con el desalojo del B9 de Badalona: “No nos toca generar una respuesta”

“Entendemos que no toca a Barcelona como municipio generar una respuesta hacia Badalona”. Esta ha sido la manera del Ayuntamiento de Barcelona de desentenderse de la atención a los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona. Son palabras de la quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, que, 24 horas después del desalojo -que ha dejado a decenas de personas sin alternativa habitacional-, ha echado balones fuera y ha insistido en que la solución pasa por “una mirada más allá de lo municipal”, es decir, de la Generalitat.

Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el consistorio ha cerrado la puerta a acoger a los desalojados en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Fuentes municipales argumentan que el desalojo es una acción planificada y, por lo tanto, el CUESB no aplica en este supuesto al no tratarse de un “caso de urgencia o de emergencia sobrevenida”. En Badalona, tras el cierre de Can Bofí Vell, no hay albergues de emergencia para que las personas sin hogar puedan pasar unas pocas noches.

“No es una cuestión que pueda solucionar un ayuntamiento solo. Los ayuntamientos tienen que asumir su parte de responsabilidad. Nosotros decimos que la cuestión tienen una mirada más allá de lo municipal. Creemos que se tienen que busca soluciones para Badalona, pero igual para Barcelona, Lleida, Tarragona…”, ha afirmado Gil. Añade que el sinhogarismo es un fenómeno que “está creciendo en todas las ciudades del mundo” y que el desalojo de Badalona confirma lo que reivindica Barcelona: “Una mirada más allá de cada uno de los municipios”.

Decenas de desalojados este miércoles en el antiguo instituto B9, alrededor de medio centenar, han pasado la noche al raso, justo enfrente del edificio que los Mossos d’Esquadra desahuciaron y que luego ha sido tapiado. Los expulsados se reunieron anoche alrededor de hogueras encendidas en la explanada próxima al viejo centro educativo, entre bloques del barrio de Sant Roc, y compartieron cena durante la primera jornada que pasaban a la intemperie, a falta de un lugar en el que cobijarse.

