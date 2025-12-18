En Cerdanyola
Registran el laboratorio investigado por el origen de la peste porcina
Mossos y Guardia Civil informan de que la operación se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros"
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).
Esta actuación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según informan los dos cuerpos policiales.
Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló
- Los embalses de Castellón están por encima de la media de la última década
- Retenciones de dos kilómetros en la AP-7 por un accidente en Castellón