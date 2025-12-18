Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 18 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 08, 12, 21, 23, 27 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1807401 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló