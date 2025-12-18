De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: "No tengo ni para comer"

Con el tiempo, hemos visto cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado atravesando momentos muy difíciles, llegando incluso a la ruina. Ahora, un actor conocido por su participación en 'Aída' ha revelado su trágica situación. Adrián Gordillo, el intérprete que dio vida a 'El Mecos' y que ganó un premio Goya con tan solo 13 años, ha confesado que actualmente vive una realidad muy distinta a la vida de lujos que llevaba hace apenas unos años.

"El éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo", ha declarado en una entrevista concedida a Álex Álvarez en 'El Tiempo Justo'. Sin embargo, ha asegurado que un día el teléfono dejó de sonar y su mundo comenzó a desmoronarse.

El reportero ha explicado que la vida de Adrián dio un giro de 180 grados tras la muerte de su madre en 2020. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo: tres años después falleció su padre y, hace apenas unos días, también perdió a su abuela materna.

"Cuando le entrevisté, ayer mismo, estaba completamente roto. Me dijo literalmente que tenía tres euros en el bolsillo para pasar el mes", ha relatado el reportero. Actualmente, Adrián comparte una habitación de apenas 15 metros cuadrados con su hermano en una vivienda en la que conviven cinco personas. Durante la entrevista, ha mostrado una nevera casi vacía, en la que solo había dos yogures. "No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer", ha confesado.

Adrián Gordillo. / Mediaset

Sin ingresos estables y con un hijo de cuatro años a su cargo, el actor se enfrenta a una situación económica extremadamente complicada. Adrián lamenta que ha pasado de participar en películas, series y proyectos, a que no le llamen ni para una prueba: "Ni un WhatsApp. Nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado".

Gordillo ha rogado que alguien le ofrezca una oportunidad laboral: "Quiero ayuda. Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual. Yo quiero trabajar para poder salir adelante".