Agresión en Urgencias: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Nuevo episodio de agresiones al personal sanitario en Urgencias del Hospital General de Alicante. Un técnico de ambulancias que había acudido al centro desde Elche expresamente a por dos córneas para un trasplante fue golpeado por familiares de un paciente, le rompieron la nariz de un puñetazo y le tiraron al suelo, según confirman a este diario testigos presenciales. El sanitario objeto de la agresión perdió el conocimiento.

Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada después de que poco después de medianoche requiere atención médica por Urgencias un joven de 17 años que había ingerido alcohol acompañado de su familia. Dos de ellos, jóvenes, "entraron como locos diciendo que era el hermano" y que si le pasaba algo les mataban a todos. "Empezaron a dar golpes a absolutamente todo" y el personal sanitario presente llamó a la Policía, que ha confirmado la detención de un joven de 21 años relacionada con este incidente.

Huida

El paciente, indican las fuentes, está bien y en ningún momento hubo riesgo por su vida. "Ellos agredieron a un técnico de ambulancias que venía de Elche expresamente a coger dos córneas para llevarlas a Barcelona donde estaban esperando el trasplante, rompiéndole la nariz de un puñetazo y tirándolo al suelo, que perdió el conocimiento. También intentaron agredir a un celador y arañaron a una enfermera. Al final consiguieron huir".

El Hospital General de Alicante ha confirmado a este diario la agresión al conductor de la ambulancia de transporte no asistencial (TNA) en el área de Urgencias Generales, quien está recibiendo asistencia en estos momentos: "Estamos pendientes de su estado y tanto por nuestra parte como por la empresa concesionaria de transporte sanitario ofrecemos todo nuestro apoyo al profesional agredido, al tiempo que lamentamos y condenamos con rotundidad lo ocurrido".

El arrestado es hermano del paciente y justificó su conducta ante los agentes en la preocupación porque su hermano estaba en coma etílico

Miedo

Los presentes afirman que "pasamos muchísimo miedo". Explican que se tuvieron que encerrar con el paciente en una sala de paradas y "no paraban de aporrear la puerta" diciéndoles todo el rato que si le pasaba algo al joven "nos mataban a todos". Al final consiguieron huir en un coche, añaden los testigos.

En Urgencias del Hospital de Alicante hay seguridad desde la agresión a dos enfermeras el pasado mes de enero, cuando una paciente las agarró del pelo en la zona de triaje y las tiró contra el suelo, golpeando a una de ellas la cabeza contra el mismo, según explicaron entonces a este diario varias compañeras del centro, el principal hospitalario de la provincia.

Desde que tuvo lugar este episodio "pusieron a un vigilante de seguridad en la sala de espera. Pero ni con esas, eran chicos bastante grandes y violentos". Según los datos recabados por los policías nacionales desplazados al lugar, la agresión se produjo después de que un coche accediera a la rampa de acceso a Urgencias y se bajara del vehículo una persona en estado de alteración.

En ese momento, se cruzó con el sanitario que estaba con una ambulancia y, tras decirle "tú que miras" le dio un bofetón en la cara que le afectó a la nariz. Varias personas mediaron para evitar que el agresor continuase. Posteriormente, justificó su estado de alteración ante los agentes en que su hermano estaba ingresado en coma etílico.

Al no aportar documentación, fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación. Una vez allí, la Policía recibió una notificación de que el sanitario había sufrido una fractura de nariz, por lo que se procedió a su detención como autor de un delito de lesiones graves.

Código alerta

Ante el aumento de estos episodios, la Conselleria de Sanidad decidió en 2024 modernizar la aplicación informática Código Alerta para proteger al personal sanitario de agresiones actualizando los denominados botones del pánico instalados en los centros sanitarios para que emitan un sonido de aviso.

Este sistema se suma en todos los departamentos de salud a la red de vigilantes de seguridad, ante el aumento de las agresiones a estos trabajadores desde que hay registros.

La Comunidad Valenciana registró durante el año pasado (2024) un total de 1.356 agresiones a profesionales del ámbito sanitario, de las cuales el 83,7% fueron verbales y un 16,3% resultaron agresiones físicas, según datos de la Conselleria de Sanidad. Del total , 517 fueron a personal sanitario de Alicante (103 físicas y 414 verbales), el 38 % del total de la Comunidad.

La mayoría de actitudes violentas o agresiones se producen en el entorno de Atención Primaria, en el que durante el año pasado se notificaron 725 agresiones frente a las 573 registradas en el ámbito de Atención Hospitalaria.

Sanidad instala botones del pánico en los centros sanitarios ante el aumento de estos episodios

Delito

Según recuerda desde la Conselleria de Sanidad, cualquier tipo de agresión o manifestación violenta hacia los profesionales es un delito, que conlleva una pena, sanción o multa y ha puesto una campaña de sensibilización. Además de la estadística de Sanidad, hay otras elaboradas por el Colegio de Médicos y la Policía Nacional en base a las denuncias que prosperan dado que no hay un registro único de agresiones.

Los números de la entidad colegial fueron los siguientes en 2024: recibió 26 notificaciones por agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones en 2024, cifra que supone un significativo incremento de un 37% respecto a los datos de 2023. Un 58% de las víctimas fueron hombres, sobre todo menores de 35 años. Cabe destacar, el aumento de las agresiones físicas, cinco casos frente a los 2 registrados en 2023; así como el aumento de las amenazas y coacciones contra los médicos en su entorno laboral.

Por su parte, la Policía Nacional informó en febrero de que en 2024 aumentaron a 406 las denuncias tramitadas por este cuerpo policial por agresiones a personal sanitario en todo el país, dejando un total de 106 detenidos. Las agresiones físicas supusieron el 30%, por lo que han bajado en comparación con 2023, ya que la mayoría (70%) fueron agresiones verbales.

La provincia de Alicante, con 14, fue la sexta el pasado año en número de denuncias que acabaron siendo tramitadas por el cuerpo policial, que imparte cursos de autodefensa a los sanitarios para que puedan protegerse.