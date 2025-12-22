Multas de hasta 200 euros por no llevar este spray en el maletero: la Guardia Civil lo tiene claro

Con la llegada del frío y la nieve, aumentan los riesgos en la carretera y, por tanto, debemos extremar las precauciones. Ante este panorama, la pregunta que muchos conductores se hacen es: ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche? Según la Dirección General de Tráfico (DGT), no es obligatorio llevar cadenas en el maletero a no ser que lo indique una señal o un agente, pero sí su uso cuando hay nieve en la carretera y no utilizarlas puede acarrear una multa de hasta 200 euros.

La normativa exige su uso en zonas de montaña o con riesgo de nieve, por lo que se recomienda llevarlas a mano o utilizar neumáticos de invierno si se reside en estas áreas.

Lo que es obligatorio llevar en el coche

Lo que sí es obligatorio llevar siempre en el maletero es un sistema para reparar el vehículo en caso de emergencia. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos —compuesto por un spray de espuma sellante y un compresor para introducir la espuma e hinchar el neumático— puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España.

Circular sin este elemento de seguridad puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que supone un riesgo para la seguridad vial.

¿Cómo se pueden prevenir accidentes en carreteras nevadas?

Si nos encontramos en una carretera nevada, la DGT ofrece una serie de recomendaciones para circular con seguridad y dejar trabajar a los operarios de mantenimientos de las carreteras. Las medidas son las siguientes:

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

¿Cuáles son las sanciones específicas por no usar cadenas en condiciones adecuadas?

Cuando la vía está afectada por nieve o hielo y la DGT activa la fase roja o amarilla por condiciones meteorológicas adversas, los conductores de turismos están obligados a usar cadenas, neumáticos de invierno o dispositivos equivalentes en los tramos señalizados. Si un conductor circula sin ellos, se aplican las siguientes consecuencias podría recibir una multa de hasta 200 euros y la Guardia Civil puede impedir que el vehículo siga circulando ya que no cuenta con los elementos obligatorios. El vehículo se convierte en un riesgo para el conductor y para el resto de usuarios de la vía.

Si un vehículo causa un siniestro y no llevaba cadenas cuando eran obligatorias, esto puede considerarse culpa del conductor, lo que incrementa su responsabilidad civil y, en algunos casos, penal.