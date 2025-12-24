Guardias civiles expertos en ciberdelitos: "Vemos a jóvenes que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado"

En lo que va de 2025, tan solo en la provincia de Ourense, la cantidad defraudada en este tipo de delitos —ya suponen uno de cada cinco— se aproxima a los 6 millones de euros. Frente a esta realidad, los expertos avisan: "Siempre hay que verificar la información, incluso preguntar a un hijo u otro familiar". Esta es una de las recomendaciones que tres guardias civiles especializados en ciberdelincuencia compartieron este martes con un grupo de suscriptores de FARO en la propia redacción del decano. La cita fue moderada por el periodista Javier Fraiz.

"Es un bombardeo de mensajes y correos con intentos de estafa", alertó una de las lectoras del periódico en presencia de tres altos cargos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense: Juan José López Castro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial; Antonio Vázquez Saburido, sargento y jefe de investigación tecnológica; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo Arroba.

Frente a una situación que va en aumento y afecta ya a la práctica totalidad de la ciudadanía, los guardias civiles ofrecieron numerosos consejos para evitar que los presentes pierdan su dinero a través de la red, aunque "el riesgo cero no existe". "La información pública es muy fácil de encontrar, por lo que hay que tener mucho ojo con lo que publicamos, por ejemplo, en redes sociales como Facebook", advirtió Vázquez Saburido. "Hay gente que se queda arruinada, incluso personas que mantenían créditos; una señora de Xinzo llegó a perder unos 12.000 euros", abundó junto con la participación del propio Iglesias.

Sobre el envío de documentación oficial de forma digital, los especialistas instaron a realizarlo con limitaciones: "Si enviamos nuestro DNI, debemos hacerlo en blanco y negro y tapar el número de soporte, incluso estaría bien colocar una marca de agua que indique que esa copia está destinada a tal fin concreto". Esto evitaría, por ejemplo, que se cree una cuenta bancaria "con nuestra identidad y una nómina falsificada". López Castro incluso relató que él mismo dispone de dos cuentas bancarias, y en una de ellas, la de sus ahorros, no dispone de banca digital con el fin de ponérselo difícil a los malhechores.

Ante todo mucha calma

Otra suscriptora refirió además cómo llegó a vivir dos intentos de fraude, ambos a través de la técnica del ‘hijo en apuros’: "En uno de ellos, una persona se hizo pasar por mi hijo y me dijo que estaba en el extranjero; en el otro, me contó que tenía un problema". Afortunadamente, las circunstancias le hicieron desconfiar y ambos quedaron en simples conatos.

En estos casos, los expertos recomendaron no responder nunca con prisa, leer con calma cada letra del mensaje que recibamos y llamar directamente a la persona que supuestamente necesita ayuda. Del mismo modo, animaron a los presentes a contactar con el 062, el número de la Benemérita, para denunciar este tipo de escenarios. "Se persigue el delito, no la tentativa, pero estas pistas pueden ayudar precisamente a desvelar un fraude", añadieron.

Otras sugerencias aportadas fueron actualizar tanto el teléfono móvil como sus aplicaciones a las últimas versiones para disponer de los "parches de seguridad" más recientes y, especialmente en Black Friday y Navidad, "desconfiar de los bajos precios", "usar tarjetas monedero" y "pagar siempre a través de las propias plataformas y no mediante transferencias externas". En relación a los más pequeños, instaron a establecerles "límites" y aplicar un control parental en las tecnologías.

Los agentes conversaron con los asistentes igualmente sobre experiencias personales con las que se toparon en el día a día de sus labores. Explicaron, por ejemplo, que gran cantidad de redes de estafas observadas maniobran desde "salas con 30-40 personas en la India, China, Israel, etc." y que sus hilos alcanzan incluso a vecinos de aquí. "Hemos visto a muchos jóvenes que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas al envío de dinero estafado", refirió Pampín Iglesias. El integrante del equipo Arroba mencionó además un caso concreto en Xinzo de Limia, en el que un chico de 18 años "abrió 14-15 cuentas".

Finalmente, los agentes admitieron que en España "ha costado mucho conseguir que los bancos tengan mayores medidas de seguridad" y, al mismo tiempo, expusieron la necesidad de mejoras organizativas entre los cuerpos policiales ante «problemas de competencias para iniciar una investigación».

Al encuentro también acudió el director de FARO, Rogelio Garrido, quien agradeció a los profesionales que la iniciativa partiese de la propia Guardia Civil.