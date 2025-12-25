Un amigo de Schumacher comparte nuevos detalles sobre su estado de salud: "Dudo que lo volvamos a ver"

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo toda una incógnita más de 12 años después. Desde que sufriese una importante lesión cerebral traumática en un accidente de esquí en los Alpes franceses, su familia ha intentado mantener en privado todo lo relacionado con el piloto alemán, que no ha vuelto a ser visto en público desde entonces.

Solo son un grupo reducido de personas las que tienen acceso a Schumacher por vía directa, entre las que se encuentran personas como Jean Todt -anterior jefe de equipo de Ferrari- o Ross Brawn -director técnico-, quienes han mantenido en secreto el estado de salud de su amigo. Hay otro grupo de personas que no tienen conexión directa con el alemán, pero que sí han tenido o tienen cierta información sobre el alemán por ser amigos del piloto en su momento. Entre ellas está Richard Hopkins, quien trabajó como jefe de operaciones de Red Bull y disfrutaba de pausas para tomar café cono el icono de Ferrari.

Corinna y Michael Schumacher posando en un evento. / Agencias

En una interesante entrevista en SPORTbible, el mencionado protagonista dio algunos detalles reveladores sobre la actualidad del alemán: "No he escuchado nada últimamente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal", confesó. "Así que puedo hacer un comentario, tener una opinión, pero no estoy en ese círculo íntimo. No soy Jean Todt, no soy Ross Brawn, no soy Gerhard Berger, que visitan a Michael. Estoy muy lejos de eso", continúa Richard Hopkins.

"No creo que volvamos a ver a Michael"

La privacidad es uno de los aspectos fundamentales de quienes visitan a Michael a menudo: "No puedo decir que sea el mejor amigo de Jean Todt, ni de Ross, ni de Gerhard. Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal estaba Michael, e incluso si le dieras a Ross un buen vino tinto, no creo que se abriera y compartiera nada", explica de manera irónica. "Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitar a Michael de no compartir nada".

Una de las confesiones más sorprendentes de todo el extracto llega cuando Richard Hopkins lanza un pronóstico sobre el futuro del piloto alemán: "No creo que volvamos a ver a Michael", explicó en referencia a si el público podría volver a ver su icono en los próximos años. "Me siento un poco incómodo hablando de su condición debido al secretismo con el que la familia, por las razones correctas, quiere mantenerlo".

Michael Schumacher, con Ferrari. / Twitter

Michael Schumacher fue puesto en coma inducido tras sufrir un importante accidente de esquí en los Alpes franceses. Desde entonces, su esposa Corinna y otros médicos de confianza han cuidado al alemán, que según se entiende no puede hablar ni comunicarse. La familia pasa la mayor parte de su tiempo en una mansión a orillas del lago de Ginebra, en Suiza, pero también se traslada a otras de sus propiedades incluido un refugio apartado en una isla turística española de Mallorca.

No han sido pocas las polémicas que han rodeado a la familia desde entonces, incluido un intento de chantaje por millones de euros con tres personas que robaron el historial médico y material íntimo de Schumacher. Poco o nada ha trascendido sobre el estado de salud del alemán desde entonces, que sigue luchando para seguir con vida mientras su familia evita compartir cualquier información respecto a su estado de salud.