Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”

Comenzar a trabajar con 14 años no era una excepción en la España de los años 60 y 70. Para muchos jóvenes, dejar los estudios y entrar en fábricas, talleres o pequeños negocios era una obligación familiar y una costumbre socialmente normalizada. Lola Meño, vocal de Asjubi40 , forma parte de esa generación. Su caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de quienes, pese a décadas de cotización, se ven penalizados al jubilarse antes de tiempo por causas ajenas a su voluntad.

Una vida entera en el mismo sector

Meño inició su vida laboral en una pequeña imprenta. Aquella empresa familiar creció con los años y, con ella, también sus responsabilidades profesionales. Décadas más tarde, y junto a otros compañeros, emprendió un proyecto propio tras la división de la empresa original. Su trayectoria, como la de tantas personas, estuvo marcada por la constancia, la adaptación y el trabajo continuado sin interrupciones.

Del concurso de acreedores a una jubilación obligada

Una década después de iniciar su propio negocio, la empresa entró en concurso de acreedores. Tras agotar el paro y una breve ayuda, llegó una realidad para la que no estaba preparada: con 59 años, sin posibilidad real de reengancharse al mercado laboral, se vio obligada a jubilarse de forma anticipada. No fue una decisión voluntaria, sino consecuencia directa del cierre empresarial.

47 años cotizados y un recorte permanente

Su sorpresa no fue menor cuando comprobó el efecto en su pensión. Tal y como relata:“Después de haber cotizado 47 años y unos días, me veo penalizada con un 24% de mi pensión”.

Ese descuento, explica, es de por vida. Una realidad que comparten miles de trabajadores que comenzaron su vida laboral siendo menores de edad y que hoy sienten que el sistema no reconoce su esfuerzo.

Desde la asociación se reclama la eliminación de los coeficientes reductores para quienes superan los 40 años de cotización, especialmente en casos de jubilación anticipada forzosa. El colectivo recuerda que el sistema exige 15 años para tener derecho a una pensión contributiva, por lo que resulta incomprensible penalizar a quienes han aportado durante tres veces más tiempo.

“Es la injusticia por la que estamos luchando”, afirma Meño. “Somos muchos los que nos estamos quedando por el camino”, añade, refiriéndose a compañeros que no han llegado a ver solucionada esta situación.

Eva Abril

Un debate que sigue creciendo

La historia de Lola Meño no solo emociona: plantea una cuestión central en el debate social sobre las pensiones en España. ¿Debe penalizarse a quienes han cotizado durante toda una vida y se ven obligados a retirarse por causas externas?

Mientras la asociación continúa su labor para lograr un cambio legislativo, testimonios como el suyo dan voz a una generación que siente que cumplió con su parte y que ahora reclama justicia en su jubilación.