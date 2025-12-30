Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: "No nos equivoquemos"

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores estarán obligados a llevar en su vehículo la baliza V16, un dispositivo luminoso de emergencia diseñado para señalizar averías o accidentes en carretera de manera más segura.

La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir los riesgos de atropello y mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos, reemplazando el tradicional triángulo de emergencia.

El director general de tráfico, Pere Navarro, aseguró que el anuncio de esta medida se realizó hace cinco años y recalcó que no habrá prórroga, además de advertir que las multas por no utilizarla pueden ser elevadas.

Sin embargo, Navarro añadió que no se esperan sanciones de forma inmediata y que "los agentes serán flexibles durante un tiempo".

Además, el director de la DGT explicó que "hay quien piensa que colocando la V16 ya se ha acabado todo. No. Esto es simplemente para avisar que a un kilómetro y medio hay un vehículo parado en la carretera por una incidencia. No es para nada más. Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa y retire el coche o arreglen el desperfecto. Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos".

Pere Navarro comentó que la V16 es un invento español y que España es el primer país del mundo en ponerla en marcha. "Hay mucha expectación para ver qué resultado da, pero el resto de países están esperando a ver cómo funciona. Pedimos que lo pongáis y cuando, una vez, a partir de en enero, entre todos hagamos un seguimiento para poder valorar la utilidad y el resultado".

Importancia de la baliza homologada

Es fundamental asegurarse de que la baliza está homologada y cumple los requisitos necesarios para evitar sanciones. Para facilitar esta tarea, la DGT ha publicado en su página web un listado con las marcas y modelos homologados .

Los propietarios de los vehículos serán responsables de que el coche disponga de la baliza y de que esté en condiciones adecuadas. En caso contrario, las multas van desde 80 euros por simplemente no disponer de ella, hasta 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo averiado.