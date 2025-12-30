Una semana de la crisis del Gordo de Villamanín: proponen la "solución de Lola Flores" para cubrir la falta de 4 millones

Villamanín de la Tercia cumple una semana en la que ha pasado del subidón al bajón. Una semana que ha sido un auténtico camino del calvario en el que se ha convertido para los jóvenes miembros de la Comisión de Festejos que el número 79.432 que vendieron en participaciones de 5 euros (4 para jugar, uno para recaudar para sus múltiples actividades) resultase agraciado con el primer premio en el sorteo de Navidad del pasado lunes 22 de diciembre.

Resulta que vendieron más participaciones de las avaladas por los décimos en la administración de Pola de Gordón. Hay un desfase de unos cuatro millones de euros.

El lío en el que se ha metido la comisión es monumental, ha dividido a todo un pueblo y ha generado reacciones encontradas desde todos los puntos de España, con propuestas de todo tipo, para ayudar a los afectados. Mientras, el alcalde, Álvaro Barreales (PP), llama al consenso y a aceptar el acuerdo propuesto por la comisión para salir del atolladero. Un regidor que ha optado por el perfil bajo después de salir en las televisiones de todo el país festejando el Gordo junto a sus vecinos. Y es que Barreales lleva también alguna de esas papeletas envenenadas.

El Alcalde de Villamanín, a la derecha, tras la reunión del pasado viernes. / J. Casares

La cuestión es que nada está claro, pero cada día que pasa resulta más difícil creer que la Comisión de Festejos podrá sacar adelante su acuerdo, presentado el pasado viernes en una multitudinaria reunión de agraciados en el Hogar del Jubilado de Villamanín. El plan es cubrir esos 4 millones de euros con una quita de todos los premiados: la comisión aportará sus premios, dos millones (de hecho así lo ha hecho ya), y el resto se cubrirá con la renuncia de los premiados de unos 3.000 euros, aunque la cantidad no está clara, de los 80.000 sin descontar impuestos que han tocado por boleto.

La sola denuncia de un agraciado, no conforme con renunciar a su dinero por un error o lo que haya sido por parte de la Comisión de Fiestas de Villamanín, daría al traste con el plan.

Apoyos asturianos

Los jóvenes se pueden conformar con los mensajes de apoyo que reciben a diario de toda España. «Mi conciencia no me dejaría dormir si yo fuera uno de los que con tal de no ceder 2.500 euros más (de más de 75) le diera igual dejar sin nada a quienes han organizado todo esto y han traído el décimo premiado al pueblo. Lamentable el acuerdo y las exigencias de algunos vecinos con estos chavales a quienes le deben tantísimo», dicen en un mensaje.

Desde Asturias –una comunidad a la que han ido a parar bastantes miles de euros a través de los veraneantes y muchos que residen todo el año en Villamanín– también llegan apoyos: «Soy miembro de una Sociedad de Festejos en Asturias, se lo que es trabajar por unas fiestas, lo que es vender lotería, picar puerta a puerta, todo por hacer algo en el pueblo y que los vecinos lo pasen bien. No puedo imaginar lo mal que lo estáis pasando y no me puedo poner en la piel de esos vecinos que os hacen entregar vuestras papeletas, porque no es justo».

«Os apoyamos desde Aragón!!! Ojalá no se olvidaran los que hoy están cegados por el dinero que el día 21 no tenían ese dinero. Hay que ser solidarios y buscar soluciones. Habéis sido muy valientes», apuntan otros. Los hay incluso que piden un teléfono móvil para hacer un bizum –envío de dinero– desde toda España y ayudar a la Comisión. «Como decía Lola Flores con una peseta cada español se arregla el problema», resumen.