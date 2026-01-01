Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?

En el límite de las aguas jurisdiccionales de Argentina, poco más de 200 millas mar adentro, se concentran ya decenas de arrastreros y poteros de capital asiático. Son barcos que trabajan en aguas internacionales sin descanso, asistidos por mercantes refrigerados (reefer) o gasolineras flotantes (tankers). No tienen regulación alguna.

En la primera parte de cada año esta flota, principalmente de China, se desplaza a esta zona del Atlántico; ya en verano (del hemisferio norte) rodean el extremo sur del continente americano para largar aparejos o líneas poteras frente a las costas de Perú o Chile. Pero la dinámica es la misma: aguas internacionales, mareas que se prolongan durante meses y con casos documentados y denunciados de pesca ilegal o esclavitud a bordo.

El hecho es que barcos de otras banderas también se dedican a la explotación de cefalópodos en ambas zonas, pero lo hacen bajo la regulación de Argentina, Malvinas o Perú, por ejemplo. De ahí que convenga discernir entre los tipos de flotas, de especies y condiciones a bordo.

Pota

Su nombre científico es illex argentinus. Se pesca en aguas jurisdiccionales de Argentina, Uruguay y Malvinas, además de en aguas internacionales. En todos los casos, en el área de pesca FAO 41. Pero con muchísimas diferencias.

En Argentina su captura corresponde principalmente a barcos poteros, aunque también es un recurso al que recurren los barcos del fresco. En este país se le conoce como calamar, aunque en Europa es más común referirse a esta especie como pota. Existen muchos poteros de capital gallego autorizados por Buenos Aires. Y lo mismo sucede con Uruguay: es una pesca reglada, de embarcaciones con pabellón uruguayo y bajo legislación laboral de ambos países. El etiquetado marcará procedencia de Argentina o Uruguay, según sea el caso.

Buque potero, en las instalaciones del astillero bonaerense Tandanor. / TANDANOR

Aunque resulte sorprendente, también hay pesca de pota en aguas de Malvinas --aunque el rey es el calamar loligo--, en este caso a cargo de pesqueros de bandera local, de España, Taiwán y Corea del Sur. Como exponen fuentes del sector, a estos barcos se les aplica la legislación laboral «de cada bandera pero con obligaciones de cumplimiento de la normativa malvina e internacional».

Nada que ver con el batallón de buques que operan en aguas internacionales, casi siempre con banderas de China, Taiwán y Corea, y últimamente con una importante presencia de pabellones de conveniencia como Vanuatu. Aquí cada buque ha de cumplir, también en lo laboral, las obligaciones de su país de bandera, pero no están obligados a acatar la legislación internacional. En el caso de la flota asiática, es pura anarquía.

Como ha desvelado FARO, hay barcos autorizados por Bruselas a vender en suelo comunitario pese a estar en listas oficiales de actividad ilícita o que han sido denunciados por violencia a bordo.

Calamar

Es la especie loligo, conocida en Argentina como calamarete. Se faena principalmente en aguas exclusivas (EEZ) de Malvinas, aunque también hay flota que extrae este recurso en aguas internacionales, próximas a este archipiélago.

En el caso de las aguas malvinas hay 16 licencias, todas ellas de buques participados por pesqueras gallegas. A excepción del arrastrero Hadassa Bay, de la joint venture entre Beauchêne y la viguesa Copemar, que tiene bandera española, los demás tienen pabellón de Falklands. Suelen recalar en los puertos de Vigo y Marín entre zafra y zafra (dos al año).

Esta flota, de nuevo, ha de acatar la legislación laboral «de cada bandera pero con obligaciones de cumplimiento de la normativa malvina e internacional». La distinción de loligo constará en el etiquetado. Los 16 barcos están obligados a notificar capturas, tener siempre activo el dispositivo de control VMS, contar con un sistema de tratamiento de residuos Marpol o pajareras para evitar el contacto de las aves con los aparejos o cables.

Potón

O dosidicus gigas. Es un recurso que transforman varias empresas de capital gallego en Perú, como Marfrío, Profand o Pescanova. Estas compañías se abastecen de la flota tradicional, la que opera dentro de las 200 millas jurisdiccionales, de modo que casi siempre la procedencia será etiquetada como Perú. Es una pesca selectiva, con poteras de gran tamaño.

Nada que ver, una vez más, con las técnicas de la flota asiática, cuya operativa ha llegado a extenderse a las protegidas aguas de las Galápagos.