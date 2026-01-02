Javier Bernal, entrenador personal, desvela cómo marcar abdomen: "Tu barriga no se va a quitar haciendo cardio"
El experto ha compartido un nuevo vídeo en el que explica qué hay que hacer
Ricardo Castelló
Empieza una de las peores épocas para perder peso: las fiestas navideñas. No obstante, una parte de la sociedad ya piensa en la operación bikini 2026 para lucir un buen cuerpo en la playa. Aunque lo más difícil de conseguir es tener un abdomen totalmente definido. Por ello, el entrenador personal Javier Bernal expone en TikTok lo qué hay que hacer para lograrlo.
El experto comienza explicando en el vídeo que para definir el abdomen y reducir la barriga no se puede lograr únicamente haciendo cardio: "Te puedes matar hacer cardio todos los días, que tu barriga no se va a quitar, ni vas a marcar tu abdomen ni la inflamación se va a ir".
Ejercicio
El entrenador personal expone que es esencial hacer los siguientes ejercicios. El primero de ellos es la elevación de piernas: "Aquí vamos a intentar alternar la subida de una pierna y otra durante un total de 30 veces", lo que hará tonificar la parte abdominal.
El segundo ejercicio consiste en trabajar la zona lateral del abdomen, realizando un total de 30 repeticiones: 15 hacia la izquierda y 15 hacia la derecha.
Según Javier Bernal, el tercer ejercicio es el más efectivo. Consiste en mantener una postura en isometría, lo que significa que no habrá movimiento corporal, sino que deberás sostener la posición. El objetivo es resistir durante 15 segundos en cada postura.
El penúltimo ejercicio "es el mejor", pues "te dará una dureza en la barriga increíble". Se trata del 'Hollow Hold': "Intenta aguantar en la postura durante al menos 60 segundos. Esto te ayudará muchísimo a mejorar tu figura".
En respecto al cardio, el entrenador personal admite que "has de reducir tu tiempo de cardio a un máximo de 20-30 minutos". Por último, aconseja eliminar la harina, el azúcar y el alcohol.
