Silvia Abril revela el estado de salud de Andreu Buenafuente tras no poder presentar las Campanadas

Tras el 'no' de David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Lalachus, La 1 se vio obligada a encontrar una pareja de renombre para mantener el nivel de las Campanadas del 2024-2025. El ente público hizo partícipe a la audiencia, realizando una votación popular, donde la pareja más votada fue la de Vito Quiles y Gabriel Rufián.

Tras el resultado, Televisión Española prefirió optar por el cómico Andreu Buenafuente y su pareja, Silvia Abril. No obstante, a finales de noviembre, el presentador de 'Futuro Imperfecto' cogió la baja médica, debido a un exceso de carga de trabajo y por estrés.

A pesar de ello, el ente público confiaba en que el cómico pudiera estar ya recuperado para despedir el año y dar inicio al 2026 desde la Puerta del Sol. Sin embargo, Buenafuente, el 12 de diciembre, anunció a través de sus redes sociales que no iba a dar las Campanadas.

"Si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que deba acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y no veo nada bien en esforzarme para hacer un trabajo de un día", compartió con todos sus seguidores.

Después de varios días sin novedades sobre la evolución del estado de salud de Buenafuente, Silvia Abril decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para informar sobre la última hora.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril. / RTVE

"Llevo unos días sin aparecer por aquí, pero es terapéutico. Os quería desear una feliz salida y entrada y contaros que todo va bien, marcha bien, poco a poco, pero va mejorando", comenzó explicando en Instagram.