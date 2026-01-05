El mejor roscón de Reyes de España cuesta tan solo 9 euros, según un estudio de la OCU
"Ojo con los aditivos: se han detectado hasta 19 tipos en un solo dulce", advierten los expertos
Alejandra Carreño
El mejor roscón de Reyes de super de toda España se vende en Asturias, está relleno de nata y cuesta tan solo 9 euros. Así lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, tras realizar un estudio en el que un grupo de expertos compararon los roscones de doce supermercados diferentes: Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona.
Y el ganador fue... el extra roscón relleno de nata 100% del Carrefour. Según la OCU, efectivamente su receta contiene nata real y su bollo está hecho con mantequilla. Eso es importante, pues del análisis se desprende que "solo un tercio de los roscones utiliza ingredientes nobles como nata real y mantequilla".
El roscón campeón tiene un peso de 750 gramos y un precio de 9,49 euros por envase. Este dulce consiguió la máxima puntuación de los expertos en etiquetado, calidad del relleno y degustación. El análisis realizado por la OCU también incluyó aspectos nutricionales, la calidad de la grasa del bollo, la calidad de los azúcares, los aditivos y el grado de procesado.
El roscón de Reyes se reinventa y los rellenos de pistacho, chocolate de Dubái y Lotus compiten con la nata
El segundo mejor
En el segundo puesto quedó El Corte Inglés. Su roscón destaca "por la buena calidad del relleno, 100% nata, y del bollo, elaborado con mantequilla". Es un roscón mayor que el del Carrefour, de 850 gramos, pero más caro: 17,75 euros.
Y el tercero
En tercer lugar se sitúa el roscón del Lidl. "Buena calidad y muy buen precio", resume la OCU. Y es que su precio es el mismo que el del Carrefour: 9,49 euros por un dulce de 750 gramos.
Lo que hay que buscar
Según la OCU, lo que debemos mirar a la hora de comprar un roscón es, por un lado, que tenga grasas de calidad. "Siete de doce roscones ya usan nata 100%. Otros aún mezclan con aceites de coco o palma en lugar de mantequilla", advierte.
Por otro lado, hay que prestar mucha atención a los azúcares y los aditivos. En este sentido, dicen los expertos, "se prefiere el azúcar al jarabe industrial. Ojo con los aditivos: se han detectado hasta 19 tipos en un solo roscón". Y también hay que mirar muy bien la decoración y el horneado. "Fruta escarchada real y un horneado preciso que mantenga la humedad sin generar sustancias tóxicas como la acrilamida", señalan.
