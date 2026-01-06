Crisis migratoria
Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo
EFE
Salvamento Marítimo ha localizado este martes un cayuco a unas 14 millas al sur de La Gomera con 170 personas a bordo, entre las que se encuentran una mujer y dos menores en mal estado de salud, informaron a EFE fuentes de la sociedad estatal.
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.
En las labores de asistencia al cayuco participan la Salvamar Mizar de Salvamento Marítimo y la embarcación Río Tajo de la Guardia Civil.
Además el helicóptero Helimer 201 se encuentra sobrevolando la zona, por si hiciera falta evacuar a alguna persona de las que navegan a bordo de la embarcación, añadieron las fuentes.
Asimismo fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 han informado a EFE de que la embarcación arribará al puerto de San Sebastián de La Gomera previsiblemente hacia las 20:00 hora canaria de este martes. EFE
