TRAGEDIA
Muere una mujer en el incendio de una casa en Antequera (Málaga)
Los bomberos han rescatado a un hombre del inmueble
Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de una casa en Antequera (Málaga) durante la madrugada de este martes, inmueble de donde los bomberos han rescatado a un hombre de 52 años, que ha sido evacuado al hospital de esa ciudad.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda, de dos plantas, situada en la Plaza Comercio.
Según han indicado desde el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 23:45 horas de este lunes, cuando los vecinos alertaron de la existencia de llamas en esa casa.
Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos y de Policía Local y Nacional, además de los sanitarios del servicio de Emergencias Sanitarias 061, que certificaron el fallecimiento de la mujer en el inmueble siniestrado.
- Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: 'Sabía que iba a nevar
- Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como 'muerte accidental' en Castelló
- Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Dificultades estructurales en la industria cerámica: 44 instalaciones se encuentran inactivas
- La borrasca Francis deja mínimas de -7,3 grados en Castellón y una ligera capa de nieve en el interior