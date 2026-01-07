Novedad en Lidl: Sale a la venta por menos de 35 euros el radiador barato y potente que conserva el calor durante horas

En pleno invierno y con nuevas olas de frío recorriendo gran parte del país, encontrar soluciones eficaces para calentar el hogar sin disparar la factura eléctrica se ha convertido en una prioridad. En este contexto, Lidl vuelve a captar la atención con uno de sus productos más buscados de la temporada: un radiador de aceite compacto, potente y económico que promete mantener el calor durante más tiempo con un consumo ajustado.

Este radiador de aceite, comercializado bajo la marca Tronic, destaca por su excelente relación calidad-precio, situándose muy por debajo del coste de otros sistemas de calefacción portátil al salir al mercado por 34,99 euros. Se trata de un modelo con siete elementos calefactables que distribuyen el calor de forma uniforme por la estancia, convirtiéndolo en una alternativa ideal para dormitorios, salones o despachos sin necesidad de instalaciones complejas.

Uno de sus puntos fuertes es la regulación de potencia en tres niveles, que permite adaptar el consumo energético a las necesidades de cada momento. Con opciones que van desde los 600 hasta los 1500 W y un termostato ajustable, el radiador puede mantener una temperatura estable sin funcionar de manera continua, lo que se traduce en un uso más eficiente de la electricidad.

A diferencia de estufas de gas o calefactores tradicionales, el radiador de aceite tiene la ventaja de conservar el calor durante más tiempo incluso después de apagarse. El aceite térmico de su interior sigue irradiando calor residual, aportando confort adicional sin gasto extra, algo especialmente valorado durante las noches más frías.

En materia de seguridad, este modelo también cumple con creces. Incorpora protección contra sobrecalentamiento y sistema antivuelco, lo que lo convierte en una opción adecuada para hogares con niños o mascotas. Además, no produce humo, olores ni residuos, eliminando los inconvenientes habituales de otros sistemas de calefacción doméstica.

Imagen del radiador de aceite. / LIDL

Pensado para un uso práctico en el día a día, el radiador cuenta con ruedas giratorias, asa de transporte y recogecables, facilitando moverlo entre habitaciones y guardarlo cuando no se utiliza. Su diseño compacto y discreto permite integrarlo fácilmente en cualquier espacio del hogar sin romper la estética.