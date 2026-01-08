Los jóvenes tienen más parejas, pero menos sexo: así ha cambiado la forma de relacionarse

Los jóvenes mantienen más relaciones de pareja que generaciones anteriores, pero el sexo ha dejado de ocupar un lugar central en su vida afectiva. Así lo refleja un estudio que apunta a un cambio profundo en la manera en que las nuevas generaciones entienden las relaciones sentimentales y la satisfacción personal.

Según los datos, el 31,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años considera que no es necesario mantener relaciones sexuales para llevar una vida plena. Una percepción muy distinta a la de generaciones anteriores, en las que el sexo era un elemento clave dentro de la pareja.

Entre los factores que explican este cambio destaca el acceso cada vez más temprano a la tecnología, con redes sociales y pornografía al alcance desde edades muy jóvenes. Este consumo influye en la forma de percibir el sexo, generando expectativas irreales, inseguridades y ansiedad a la hora de relacionarse.

A ello se suma una realidad económica que condiciona la intimidad: la dificultad para emanciparse y acceder a una vivienda propia se ha convertido en una barrera más para mantener relaciones sexuales con normalidad en el día a día.

El resultado es una generación que habla más de emociones, vínculos y bienestar personal, pero que resta protagonismo al sexo dentro de la pareja, marcando una clara diferencia con el modelo relacional de décadas anteriores.