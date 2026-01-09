Muere en Madrid Philippe Junot, exmarido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot

Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, padre de la socialité Isabelle Junot -mujer de Álvaro Falcó Chávarri, marqués de Cubas-, y uno de los 'playboys' más populares de la jet-set internacional en la década de los 70 y los 80, ha fallecido este jueves en Madrid a los 85 años por causas que por el momento se desconocen.

Ha sido su hija mayor, Victoria -fruto de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen- la que ha anunciado la triste noticia a través de sus redes sociales a primera hora de la mañana con un desgarrador mensaje escrito en inglés: "Con el corazón emocionado, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, tras una larga y hermosa vida llena de aventuras" ha escrito, destacando que el francés era "abuelo de 3, casi 4 nietos" (haciendo referencia a la próxima maternidad de Isabelle, que está embarazada de su segundo hijo en común con el primo de Tamara Falcó)

"Para mi legendario papá, cuánto te queremos... te extrañaremos, no hay palabras suficientes... gracias por todas las risas y aventuras, mostrándonos "tu" mundo y la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor que nunca nos abandonará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Eras un verdadero caballero" ha expresado dirigiéndose a su padre, sin poder ocultar que está destrozada por su inesperado fallecimiento.

Sin embargo, y como ha asegurado, a pesar de que es "un capítulo difícil de cerrar", "seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él hubiera querido que hiciéramos. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Philippe alcanzó la fama mundial al contraer matrimonio con una jovencísima Carolina de Mónaco en Montecarlo en 1978 pese a la oposición de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly por su fama de playboy y los 17 años de edad que los separaban. Dos años después de su boda, sin hijos en común y tras numerosas infidelidades por parte del empresario, la pareja se separaba.

Posteriormente, Junot volvía a darse el 'sí quiero' con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos en común, Victoria, Isabelle y Alexis, y con la que tenía una relación cordial a pesar de su separación a principios de los 2000. En 2005 nació su benjamina, Chloé, fruto de su noviazgo con la sueca Helen Wendel, y la más desconocida de sus cuatro hijos, que abatidos lloran su pérdida.

Por el momento no han trascendido los detalles de su último adiós, que de celebrarse en Madrid contará sin duda con la presencia de la familia política de la marquesa de Cubas -encabezada por Tamara Falcó y sus hermanos Manolo y Xandra, además de Íñigo Onieva o Isabel Preysler-, con los que Isabelle tiene una maravillosa relación.