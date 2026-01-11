Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: "Estos alimentos son lo peor para tu corazón"
Cada vez más personas recurren a suplementos y dietas imposibles, aunque a veces la solución es mucho más simple
Lola Gutiérrez
La alimentación juega un papel fundamental para tener un corazón sano y libre de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares son responsables de más del 25% de los fallecimientos en España. "La mayoría de personas que veo en consulta con hipertensión, triglicéridos altos, inflamación crónica o grasa visceral comparten un patrón: abusan de alimentos que parecen “normales”, pero castigan el corazón cada día", asegura el doctor Aurelio Rojas, de 35 años.
Cada vez más personas recurren a suplementos, dietas imposibles o productos supuestamente "fit", aunque a veces la solución es mucho más simple.
Alimentos que hay que evitar
Estos son los alimentos que, según el cardiólogo Rojas, conviene evitar para cuidar el corazón:
- Procesados cárnicos: salchichas, fiambres, carnes frías procesadas... Aumentan el riesgo cardiovascular al ser altas en nitritos y nitrosaminas, asociadas también con más riesgo de cáncer, sobre todo colorrectal
- Cereales ultraprocesados: tienen picos glucémicos comparables a un refresco
- Salsas azucaradas: salsas como la de kétchup o barbacoa elevan la glucosa y la insulina y generan inflamación. "La salsa barbacoa, además de todo este azúcar, tiene saborizantes artificiales a humo, que en estudios se han relacionado con incremento de riesgo de cáncer".
- Leches vegetales saborizadas: Sobre todo las que llevan sabores artificiales como azúcar y chocolate llevan más azúcar de lo que imaginas.
- Productos light: Este tipo de productos son light en grasa pero contienen más aditivos, más azúcar y más almidones. "Por ejemplo, los yogures light tienen el mismo más azúcar e incluso que una sola galleta".
Según Rojas, "no se trata de prohibir". "El verdadero veneno es la frecuencia", advierte, explicando que si se toman puntualmente no pasa nada. "Para tu corazón, estos alimentos deben ser ocasionales y nunca diarios. Tu mejor defensa y la mejor alimentación es la más sencilla, comida real de la de casa, poco procesada y sin etiquetas complicadas", concluye.
