Temblor
Murcia encadena cinco terremotos en pocas horas
Se registraron en el entorno de la localidad de Alhama de Murcia
EFE
Murcia ha registrado en las últimas horas varios movimientos sísmicos de baja magnitud, el más reciente de ellos ocurrido este domingo a las 10:36 horas, con una magnitud de 1,9 y epicentro al oeste de la localidad de Alhama de Murcia, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El seísmo se produjo a una profundidad aproximada de 3 kilómetros y no se han comunicado daños.
Los seísmos, de baja magnitud, se han localizado principalmente en el entorno de Alhama de Murcia, Aledo, Pliego, Ojós, Mazarrón y zonas próximas, así como en el Mediterráneo frente al Levante sur.
El evento de mayor magnitud se produjo en la madrugada de este domingo, a las 02:34 horas, con una magnitud 2,1 y epicentro al noreste del municipio de Aledo, a una profundidad aproximada de 6 kilómetros.
Minutos antes se registraron otros seísmos en el área de Alhama de Murcia, incluyendo uno de magnitud 2 al noroeste del municipio y varios movimientos de entre 1,8 y 1,9, algunos de ellos muy superficiales.
Durante la misma madrugada también se detectaron terremotos de magnitud 1,6 en las proximidades de Pliego y Ojós, este último con una profundidad de 8 kilómetros.
En jornadas previas, el 10 de enero, se produjo un movimiento de magnitud 2,1 en el Mediterráneo- Levante sur, así como otro de magnitud 1,7 al oeste de Mazarrón, ambos sin constancia de daños.
Según el IGN, ninguno de los seísmos ha alcanzado intensidad suficiente como para causar daños personales o materiales, y la mayoría solo pudieron ser percibidos levemente por la población o pasaron desapercibidos.
La Región de Murcia se encuentra en una zona de actividad sísmica moderada, por lo que este tipo de episodios se consideran habituales dentro de la normalidad geológica.
