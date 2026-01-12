El producto de Mercadona que se transforma: “Una solución más práctica”

Mercadona ha modificado el envase por porciones para sus palmeritas de hojaldre, un nuevo formato que divide las 24 palmeritas en porciones individuales de cuatro unidades. Esta innovación ha sido desarrollada para mejorar la calidad final del producto y ofrecer al cliente una solución más práctica para los distintos momentos y hábitos de consumo.

El nuevo envase favorece su conservación, al permitir abrir solo la porción que se va a consumir, manteniendo el resto del producto cerrado hasta el siguiente uso y ayudando a preservar sus características. Además, esta mejora contribuye a una mejor organización del consumo diario, lo cual resulta especialmente útil para quienes buscan formatos prácticos que se adapten a su ritmo de vida.

Nuevo envase del producto. / Mediterráneo

Tal mejora se ha desarrollado de la mano del proveedor especialista Dulmatesa en sus instalaciones de Valencia para dar respuesta a las necesidades del cliente. El proveedor, que fabrica las palmeritas para Mercadona desde sus inicios, ha llevado a cabo una inversión de 1,2 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de producción adaptada a este formato.