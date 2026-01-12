Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 12 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 12 de enero de 2026, ha estado formada por los números 43, 16, 18, 2, 46 y 20. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1632681, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
- Un incendio deja una gran columna de humo visible desde el centro de Castelló
- Una mujer fallece tras precipitarse en la presa de la Pobla de Benifassà
- El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- Un coche arrolla a un motorista tras un giro ilegal en Castelló
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo