Sanidad
Mueren dos pacientes con cáncer en el hospital por un error humano en el tratamiento
El fallo ha afectado a un total de cinco enfermos: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta
EFE
Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres pacientes, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sacyl lo asume como propio.
Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en el preparado de una dosis para un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros pacientes, han insistido desde el hospital. Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalario asume como propio del hospital, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.
Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos. También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.
El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha insistido en que lo sucedido se limita únicamente a un fallo humano concreto, que afectó a esos cinco pacientes, por lo que no hay riesgo para ninguno otro, y que asumen el error como propio sin señalar a nadie de la plantilla como responsable.
