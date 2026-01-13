Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 13 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 13 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 47, 6, 44, 10 y 18 y las estrellas 10 y 2.
El código del Millón ha sido el WZT04819.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional