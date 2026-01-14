Cuatro de cada 10 migrantes que llegan a España tienen estudios superiores

Los migrantes que han llegado a España en los últimos años presentan un nuevo perfil respecto a quienes lo hicieron en décadas anteriores. Según estudios recientes, están mejor preparados académicamente y en sus planes figura seguir su formación. Un informe del Banco de España apunta a que cuatro de cada 10 extranjeros recién llegados tienen estudios superiores, casi el doble que hace 15 años. En esta misma dirección abunda un nuevo estudio de la UPF que señala que las características de los inmigrantes" han cambiado "más allá de la edad y el origen". Ahora, dice la investigación, tienden a ser jóvenes cada vez más cualificados y entre sus objetivos figura el desarrollo profesional y educativo.

De hecho, un grueso de los inmigrantes que llegan a España no solo llegan bien formados, sino que, por lo general, acaban ocupando puestos de trabajo para los que están sobre cualificados, recoge el informe del Banco de España titulado 'Una caracterización de los flujos migratorios hacia España y otros países de la Unión Europea'. Según este estudio, que recoge datos de 2022 de la Encuesta de Población Activa, el 43% de las personas extranjeras que se instalaron en España tenían estudios superiores (universitarios o ciclo superior de formación profesional). Entre los extracomunitarios, este porcentaje se situaba en el 40%.

Se trata de un aumento constante desde 2008, cuando el porcentaje de inmigrantes cualificados rozaba el 20%. Este ascenso se traduce también en un descenso de las llegadas de personas con bajo nivel educativo –por debajo de los estudios de secundaria–, que han pasado de suponer un 45% a un 30%. Los inmigrantes que aterrizan en España con estudios medios también ha caído ligeramente entre 2008 (cuando significaba el 34% de las nuevas llegadas) y 2022 (27%).

El estudio del Banco de España, que también usa datos del 'Labour Force Survey' de la Unión Europea, concluye que España es uno de los países en los que el nivel medio de educación de los extranjeros recién llegados es más alto. De los países recogidos por el informe, solo Francia presenta un porcentaje mayor (un 46%), mientras que Italia (14%) y Alemania (38%) se quedan atrás. Italia es también el estado que recibe un mayor número de inmigrantes con pocos estudios: la mitad de los extranjeros que llegan al país no tienen educación secundaria.

El informe también distingue entre los inmigrantes procedentes de la Unión Europea y aquellos extracomunitarios. Los inmigrantes que llegan a España desde otros estados de la UE suelen hacerlo con mayor nivel académico que los procedentes de fuera de la Unión: más de la mitad tienen estudios superiores.

La traducción de estos datos en el mercado laboral es clara. En 2022, cerca del 35% de los españoles con estudios superiores trabajaban en ocupaciones que no requieren ese nivel educativo, cifra que se eleva hasta el 51% en el caso de las personas migrantes. El estudio del Banco de España muestra también que tales números de sobrecualificación solo son comparables a los de Italia, con un 52% de extranjeros en esta situación. Aun así, el estudio apunta que hay "indicios de cierto desplazamiento a sectores de mayor cualificación"

También en Catalunya

Basado en una metodología más cualitativa, el estudio de la UPF 'Menors i joves migrants: campaments, portes d'entrada i drets humans', presentado en la jornada RASSIF del Casal dels Infants, llega a conclusiones muy parecidas.

La investigación, firmada por los antropólogos Jose Sánchez-García y Carles Feixa, se ha basado en 10 grupos de discusión con jóvenes menores migrantes y 20 entrevistas en profundidad que también se han realizado a representantes de organizaciones del tercer sector. Todos los encuentros se han llevado a cabo entre las ciudades marroquís de Tánger, Casablanca, Kenitra –además de Melilla y Nador–, y diferentes entidades sociales de Catalunya.

El estudio, que en este caso se centra en la población joven migrada, asegura que durante el proceso de recolección de los datos han detectado que los recién llegados "tienden a ser jóvenes cada vez más cualificados, en su mayoría, sobre todo aquellos que tienen recursos para pagar su movilidad ya sea con sus propios medios o los familiares", mantiene el estudio. "Estos nuevos perfiles demuestran que las motivaciones para el viaje se han ampliado" y ahora incluyen objetivos "culturales, identitarios, políticos, educativos o de desarrollo profesional", continúa el informe, que, eso sí, recuerda que todavía hay personas "expulsadas de sus zonas de origen a consecuencia de la crisis climática y de situaciones bélicas".

Como varias entrevistas del estudio se hicieron en Marruecos, el estudio distingue claramente entre migrantes marroquís y migrantes subsaharianos que transitan por el país del norte de África. Varios de los educadores sociales entrevistados para el informe señalan que estos últimos suelen tener mucho más claros sus objetivos a la hora de emigrar. "El proyecto migratorio de un joven subsahariano está más elaborado, son personas que vienen más preparadas, manejan varios idiomas y casi todos saben leer y escribir", comenta una de las trabajadoras sociales.

El estudio de la UPF afianza este conocimiento cualitativo con un dato de otro informe de la UB: el 60% de los jóvenes subsaharianos que llegan a Catalunya tienen un nivel educativo que les permite aspirar a la formación profesional o, en algunos casos, a la educación superior.