Nueva amenaza: La estafa que suplanta a la princesa Leonor y promete 100.000 euros a cambio de 100

La imagen de la princesa Leonor está siendo utilizada como cebo en una estafa digital cada vez más sofisticada que se propaga a través de TikTok y otras redes sociales. Mediante vídeos generados con inteligencia artificial, audios con su voz clonada e incluso llamadas telefónicas aparentemente reales, los estafadores prometen premios de hasta 100.000 euros a cambio de un pequeño pago previo, normalmente de unos 100 euros.

El engaño comienza con perfiles falsos que simulan pertenecer a la heredera al trono. En ellos se publican vídeos en los que una supuesta Leonor se dirige directamente a los usuarios, con frases como “Hola, buenos días” o “resuelva sus dudas”, acumulando miles de visualizaciones y seguidores. El siguiente paso es el contacto directo: mensajes privados en TikTok que derivan rápidamente a conversaciones por WhatsApp.

Una vez establecida la confianza, los estafadores comunican a la víctima que ha sido seleccionada como “gran fan” en un sorteo. El premio incluye grandes sumas de dinero y, en algunos casos, regalos materiales como teléfonos móviles o electrodomésticos. Para recibirlo, solo se exige un “pago único” destinado supuestamente a gastos de envío o trámites. Tras el pago, la estafa se consuma: se solicita más dinero o el contacto desaparece.

PI STUDIO

Programas de televisión y medios de comunicación han llegado a interactuar con estos perfiles, comprobando que detrás de la voz aparentemente real se esconden grabaciones automatizadas y respuestas robóticas. Expertos en inteligencia artificial explican que basta con imágenes públicas y grabaciones de voz para generar vídeos creíbles desde cualquier parte del mundo.

La Policía Nacional ha advertido públicamente de este tipo de fraudes, señalando que en España se registran alrededor de 1.200 estafas cibernéticas al día y que una de cada diez personas ha sido víctima de algún engaño digital. En el caso de la “estafa de la princesa Leonor”, el riesgo aumenta por el uso de una figura pública muy reconocible y por el realismo que permite la IA.

Ante la proliferación del fraude, la Fundación Princesa de Asturias ha emitido un aviso oficial para desmentir cualquier iniciativa económica vinculada a la princesa. La institución ha sido tajante: no ofrece ayudas, sorteos ni programas de carácter monetario para ciudadanos particulares, y cualquier mensaje o perfil que sugiera lo contrario es falso. También ha confirmado la detección de perfiles fraudulentos que usurpan tanto su identidad como la de la heredera.