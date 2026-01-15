Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere de forma repentina la influencer Esther 'Sunshine' tras una cirugía

La creadora de contenido, seguida por cientos de miles de personas, falleció días después de ser operada de un fibroma uterino, según confirmó su familia

Imagen de la influencer fallecida.

Francis Aznar

La muerte repentina de la influencer nigeriana Esther Thomas, conocida en redes sociales como Sunshine, ha provocado una profunda conmoción entre sus seguidores y en la comunidad digital internacional. La joven creadora de contenido falleció el pasado 9 de enero tras sufrir graves complicaciones médicas poco después de someterse a una cirugía para extirpar un fibroma uterino, un tumor benigno, según informó su familia a través de un comunicado oficial en Instagram.

Un día después del fallecimiento, sus seres queridos confirmaron la noticia con un mensaje en el que expresaban su “profundo dolor” y pedían respeto mientras trataban de “poner las cosas en su lugar para poder darle el descanso que se merece”. La familia explicó que, aunque la intervención quirúrgica se realizó inicialmente con éxito, su estado de salud se deterioró de forma inesperada en las horas posteriores.

Dolores abdominales y una operación de urgencia

Según relataron personas cercanas a la influencer, Sunshine comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales a finales de diciembre. Tras varios días de molestias crecientes, acudió al hospital, donde los médicos detectaron un fibroma de gran tamaño que había aumentado rápidamente, lo que hizo necesaria una intervención quirúrgica urgente.

Pese a que no se esperaba un desenlace grave, la joven sufrió complicaciones posteriores a la operación que acabaron resultando fatales. Uno de sus amigos más cercanos y también creador de contenido, Chidera Madu, denunció públicamente una posible falta de atención médica adecuada durante su ingreso hospitalario, aunque por el momento no se han hecho públicas conclusiones oficiales sobre las causas exactas del empeoramiento.

Una figura muy querida en redes sociales

Esther ‘Sunshine’ Thomas había logrado construir una amplia comunidad digital, con más de medio millón de seguidores sumando sus distintas plataformas. Era especialmente conocida por sus sketches de humor, su estilo cercano y sus colaboraciones con otros creadores nigerianos, que la habían convertido en una figura muy querida dentro y fuera de su país. Tras conocerse la noticia, miles de usuarios inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y homenaje, recordándola como una persona “alegre, trabajadora y siempre dispuesta a hacer reír”.

