Dos personas muertas entre las 108 de un cayuco a la deriva en aguas de Canarias
EFE
Dos hombres han fallecido a bordo de un cayuco localizado a la deriva tras pasar una semana en el Atlántico a la altura de Dajla (Sahara) y en el que viajaban otras 106 personas, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) este jueves.
La embarcación fue localizada unos 275 kilómetros al sureste de El Hierro el miércoles por la tarde por un carguero en ruta, el Sara M, que avisó a las autoridades españolas. Su tripulación y la de otro mercante, el Eurostar, ofrecieron agua y algunos medicamentos a sus ocupantes, mientras llegaba el barco de rescate, la Guardamar Urania.
Según Salvamento Marítimo, a bordo del cayuco había 74 hombres (uno ya fallecido y otro que murió durante el rescate), 20 mujeres y cuatro niños, expuestos a muy malas condiciones de mar, olas de dos a tres metros y vientos de hasta 65 kilómetros por horas.
Uno de los supervivientes fue evacuado durante la travesía a Arguineguín en helicóptero al Hospital Doctor Negrín. El resto y los dos cadáveres llegaron a puerto con la Guardamar Urania pasadas las 17.30 horas, tras casi 18 horas de navegación. Por el momento, se desconocen más detalles sobre las nacionalidades de las personas que iban a bordo del cayuco y el lugar del que partieron. Solo ha transcendido que han manifestado al personal sanitario que llevaban ya una semana en el mar.
