Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 16 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 24, 17, 50 y 29 y las estrellas 10 y 5.
El código del Millón ha sido el XCQ54823.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
- Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
- Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
- 15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo