Dos jóvenes de 19 y 20 años mueren en un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo

Una chica de 19 años y un chico de 20 años han fallecido, en la madrugada de este sábado, tras salirse de una vía y quedar atrapados en un vehículo en San Román de los Montes (Toledo).

Según ha informado a EFE el 112, los servicios de emergencia recibieron un aviso pasadas las 4:40 horas de este domingo, desde la carretera del canal bajo del Alberche, después de que el vehículo en el que circulaban ambos se saliera de la vía.

Los jóvenes, que eran los únicos tripulantes del coche, se quedaron atrapados en el vehículo, falleciendo al instante.

El 112 dio aviso a Policía Nacional, Guardia Civil y bomberos de Talavera de la Reina (Toledo), que recuperaron los cuerpos.

A la zona se trasladaron también dos ambulancias y un médico de urgencias, que solo ha podido certificar el fallecimiento de los jóvenes.