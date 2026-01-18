ACCIDENTE
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes
Ante el siniestro en Adamuz, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo sanitario, y la Junta de Andalucía ha activado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias
A última hora de la tarde del domingo ha tenido lugar el descarrilamiento de dos trenes en la localidad de Adamuz, en Córdoba, tras invadir el tren LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha la vía contigua por la que circulaba otro convoy, que también ha descarrilado, el LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, operados por Iryo y Renfe, respectivamente.
El servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha tenido que ser suspendido y todos los convoyes que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. Los viajeros que tenían programados viajes hacia o desde Andalucía se han visto afectados por esta medida y muchos otros han tenido que buscar alternativas de transporte.
Desde Adif han confirmado que la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. Por el contrario, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano sí prestan servicio con normalidad.
Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- Suspendida la batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos