Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras

Un vecino de Collbató, municipio de casi 5.000 habitantes del Baix Llobregat, ha logrado lo que muchos consideran una utopía: que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal al que tenía derecho en la controvertida tasa de basuras, que grava la recogida de residuos y que tanta polvareda política ha levantado en las ciudades.

El caso lo ha hecho público la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que en una resolución a la que ha accedido El Periódico, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo, acredita el derecho del ciudadano a que se le devuelva un 10% de la cuota de la tasa del 2024 por haber usado el Punto Verde de Collbató entre 6 y 12 veces al año durante el año 2023. Éste es uno de los beneficios fiscales habituales que prevén los consistorios en sus ordenanzas fiscales en una primera fase de la implementación del denominado 'pago por generación' del tributo local, cuya implantación más desarrollada llega bien con los contenedores cerrados, bien con la recogida 'puerta a puerta'.

Pese a que en esta ocasión la cuantía a devolver por el consistorio son tan sólo 11,10 euros, el caso representa un precedente en las reclamaciones sobre la tasa que reciben los defensores de la ciudadanía. "La cuota de la tasa de basuras que el interesado debería haber pagado el año 2024 era de 155,90 euros en lugar de 167 euros", concluye la resolución de la Sindicatura de Greuges dirigida al Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputación de Barcelona, ente al que el Ayuntamiento de Collbató tiene delegada la recaudación de la tasa de basuras domésticas.

El dictamen de la Sindicatura deja constancia de que el consistorio defendía que la cuota de la tasa que había liquidado era "correcta". Sin embargo, fuentes de la Sindicatura confirman que la administración local ha accedido finalmente a devolver la cuantía relativa al beneficio fiscal no implementado.

El precedente judicial de los comerciantes de El Prat de Llobregat

Las críticas a las administraciones locales a cargo de la Sindicatura de Greuges de Catalunya vienen de lejos. Especialmente en el Vallès, donde la actual síndica Esther Giménez-Salinas puso el foco en su informe anual del pasado 2024 para fiscalizar que se "garantice la transparencia" en la gestión y aplicación del tributo.

Las impugnaciones a la tasa han llegado incluso a los tribunales. Es el caso del gravamen de El Prat de Llobregat, cuya ordenanza fiscal ha recurrido la asociación de comerios Prat Gran Comerç al considerar que la tasa de basuras municipal se solapa en una "doble imposición" con la conocida como Tasa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) que recauda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por sus servicios de reciclaje.