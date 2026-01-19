Reportaje
Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes
Los vecinos trasladaron a los primeros heridos en sus coches hasta el centro de salud
Rafael Castro
Sin duda, Adamuz vive la noche más larga y complicada en décadas, donde el horror ha tocado de lleno a los vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar.
Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos vecinos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia.
La llegada de familiares
Conforme iba avanzando la noche fueron muchos los familiares de quienes iban en los trenes los que se trasladaron hasta la caseta municipal de Adamuz. Con lágrimas en los ojos, llorando y desesperados preguntaban a la entrada por sus familiares. Allí se vivieron momentos de mucha incertidumbre y gran dolor.
En la puerta de la caseta municipal se encontraba la alcaldesa de Montoro, Dolores Amo, quien manifestó este periódico que desde Montoro se han puesto "todos los medios necesarios" para ayudar a los afectados.
La empresa montoreña Autocares Luque dispuso de cuatro vehículos para trasladar a las personas que estaban ilesas hacia los diferentes puntos de destino. Por otro lado, varias empresas de Andújar y Bailén de autocares trasladaron a otros hacia Málaga y a otro grupo hacia Madrid.
Consternación entre vecinos y afectados
La alcaldesa montoreña resaltó que lo vivido "ha sido una auténtica consternación, algo muy duro y difícil de contar". Añadió que desde su Ayuntamiento se activó la alarma a través de Protección Civil y Policía Local, que se personaron en la caseta municipal y en el lugar de los hechos.
Por otro lado, el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, explicaba que se ha decidido habilitar la caseta municipal de la localidad, ya que tiene calefacción y poco a poco se han ido llevando hasta allí a los afectados que no revestían gravedad o estaban ilesos.
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
- Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así