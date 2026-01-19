La DGT recuerda que no solo la baliza V-16 es obligatoria desde enero en caso de avería: Multas de hasta 200 euros
Tráfico insiste en que la nueva señal de emergencia no sustituye otras obligaciones ya vigentes
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado que desde el 1 de enero de 2026 es obligatorio utilizar la baliza de preseñalización de emergencia V-16 en caso de avería o accidente en carretera. Según ha explicado, los conductores que no la utilicen pueden ser sancionados, tal y como establece la normativa vigente.
Navarro ha señalado que la Dirección General de Tráfico ha concedido un periodo de adaptación “razonable” a los conductores, teniendo en cuenta que la medida afecta a cerca de 30 millones de vehículos y que el objetivo principal es mejorar la seguridad vial y reducir riesgos, no recaudar a través de sanciones.
La baliza V-16 sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización y debe estar homologada por los laboratorios técnicos autorizados (IDIADA o LCOE). No llevarla o utilizar un dispositivo no certificado puede suponer una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que anteriormente se aplicaba por no disponer de los triángulos.
Además, la DGT recuerda que la introducción de la baliza V-16 no elimina otras obligaciones ya existentes. El Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben llevar en el vehículo un chaleco reflectante homologado y utilizarlo siempre que salgan del coche y ocupen la calzada o el arcén en vías interurbanas.
La falta de este chaleco en una situación de emergencia puede conllevar una sanción administrativa que oscila entre 80 y 200 euros, en función de las circunstancias y del criterio del agente.
Por otro lado, el Partido Popular ha solicitado en el Congreso diversa documentación técnica y jurídica a la DGT para evaluar la eficacia y viabilidad de la baliza V-16 como medida prioritaria de seguridad vial. Desde Tráfico insisten en que estas medidas buscan reducir el número de atropellos y mejorar la protección de los conductores en caso de avería o accidente, recordando la importancia de cumplir con toda la dotación obligatoria del vehículo.
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
- Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así