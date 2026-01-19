La DGT recuerda que no solo la baliza V-16 es obligatoria desde enero en caso de avería: Multas de hasta 200 euros

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado que desde el 1 de enero de 2026 es obligatorio utilizar la baliza de preseñalización de emergencia V-16 en caso de avería o accidente en carretera. Según ha explicado, los conductores que no la utilicen pueden ser sancionados, tal y como establece la normativa vigente.

Navarro ha señalado que la Dirección General de Tráfico ha concedido un periodo de adaptación “razonable” a los conductores, teniendo en cuenta que la medida afecta a cerca de 30 millones de vehículos y que el objetivo principal es mejorar la seguridad vial y reducir riesgos, no recaudar a través de sanciones.

La baliza V-16 sustituye a los tradicionales triángulos de preseñalización y debe estar homologada por los laboratorios técnicos autorizados (IDIADA o LCOE). No llevarla o utilizar un dispositivo no certificado puede suponer una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que anteriormente se aplicaba por no disponer de los triángulos.

Además, la DGT recuerda que la introducción de la baliza V-16 no elimina otras obligaciones ya existentes. El Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben llevar en el vehículo un chaleco reflectante homologado y utilizarlo siempre que salgan del coche y ocupen la calzada o el arcén en vías interurbanas.

La falta de este chaleco en una situación de emergencia puede conllevar una sanción administrativa que oscila entre 80 y 200 euros, en función de las circunstancias y del criterio del agente.

Por otro lado, el Partido Popular ha solicitado en el Congreso diversa documentación técnica y jurídica a la DGT para evaluar la eficacia y viabilidad de la baliza V-16 como medida prioritaria de seguridad vial. Desde Tráfico insisten en que estas medidas buscan reducir el número de atropellos y mejorar la protección de los conductores en caso de avería o accidente, recordando la importancia de cumplir con toda la dotación obligatoria del vehículo.