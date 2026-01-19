Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAGEDIA FERROVIARIA

Violeta, la mujer que recopila en la red social 'X' información de personas que todavía buscan a sus familiares que viajaban en los trenes de Adamuz

El balance provisional deja ya decenas de muertos y más de un centenar de heridos que han sido trasladados para recibir atención médica

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes. / Guardia Civil / EFE

Javier Niño González

España sigue consternada por el accidente ferroviario en Adamuz, cuyo balance provisional deja ya decenas de muertos y más de un centenar de heridos que han sido trasladados para recibir atención médica. Mientras se siguen buscando las causas del incidente, también sigue habiendo personas que, por su estado, aún no han podido ser localizadas por sus familiares, preocupados por la situación.

La usuaria de la red social X @violetalopeez ha recopilado en un hilo de Twitter toda la información que ha encontrado en redes sobre familiares que piden ayuda para saber algo de sus allegados que viajaban en los trenes, y que todavía no han podido contactar con ellos.

500 personas viajando

En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas. En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después, a las 19.39 horas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado, y en el que iban 184 pasajeros.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisado que "todavía no se puede concluir que el Alvia haya chocado con los propios coches del Iryo. Se ha desprendido un bogie, que son las ruedas del tren, y aún no se ha localizado. El sistema de seguridad está equipado para que, cuando haya un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y ordene el frenado de emergencia al tren". "Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que el mecanismo actúe", ha añadido.

Noticias relacionadas y más

La investigación se centra ahora en establecer si fue un fallo en la infraestructura, un error humano o un problema en el tren lo que causó el descarrilamiento inicial del tren Iryo. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado en una entrevista en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado". "Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para añadir: "Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido, es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve". "La Comisión de Investigación ya está allí desde el primer momento recogiendo pruebas", finalizó. Lo que sí dejó claro el presidente de Renfe es que no pudieron saltar sistemas de seguridad y alarma porque prácticamente debió ser cuestión de segundos de diferencia entre el descarrilamiento y el choque.

