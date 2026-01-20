Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEstafa en CastellóNieve en CastellónEncierro Sant PasqualPorterías precintadas CastellónBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Accidente

La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren de la línea R4 en Barcelona

El balance provisional es de diez personas heridas de diversa consideración debido al suceso

21/05/2015 Un tren de Rodalies SOCIEDAD ECONOMIA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA

21/05/2015 Un tren de Rodalies SOCIEDAD ECONOMIA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA / EUROPA PRESS / Europa Press

El Periódico

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.

El balance provisional es de diez personas heridas de diversa consideración, entre ellas el maquinista. Al menos cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para atender a los afectados y rescatar a algunas personas que habían quedado atrapadas en el convoy.

A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado ambulancias y efectivos de los servicios de emergencia.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.

Noticia en ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents