Accidente de trenes
La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo
El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación
EFE
La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.
Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil siguen trabajando en las primeras seis unidades; según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de esta jornada.
El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos, de los que 13 están en la UCI. El último de los cadáveres fue localizado en la noche del lunes durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.
La investigación inicial ha puesto de manifiesto la rotura de un tramo de la vía, y se trata de determinar si es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- Aviso de la Guardia Civil: Detenido en Almassora con 30 billetes falsos de 100 euros
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- La paradoja del vehículo eléctrico en Castellón: el número de coches crece el doble que los puntos de recarga
- Lara Urquizu, la joven castellonense seleccionada entre 10.000 alumnos por Amancio Ortega: “Estoy en shock”
- Fiestas de Sant Pasqual 2026 en Vila-real: No habrá encierro de toros cerriles
- Castelló se deja contagiar por la 'fiebre' del café de especialidad: Desde 2 euros hasta los 18