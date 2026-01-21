La jueza de la dana encarga a la Guardia Civil que pida a Meta los mensajes del asesor de Mazón con Pradas, Argüeso y tres más

La jueza de la dana, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado requerir a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar para que "solicite en este procedimiento los mandamientos precisos, al objeto de que por la empresa de telecomunicaciones o titular de la red social se recuperen los mensajes de WhatsApp o Telegram del señor José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación y actual asesor de Carlos Mazón, del día 29 de octubre de 2024, relacionados con la emergencia e intercambiados con Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Carlos Mazón, Cayetano García Ramírez, Raúl Quilez y Alberto Martín Moratilla, según consta en una providencia notificada hoy a las partes. También los mensajes intercambiados con el asesor José Morgan, que le acompañó a declarar en la segunda de las cuatro veces que Cuenca ha comparecido en el juzgado de Catarroja y que habría estado asesorando en la causa judicial de la dana.

La jueza de la dana adopta esta decisión tras constatar que "el terminal devuelto por el señor José Manuel Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, corresponde al iPhone 14 Pro Max 256 GB Space Black era el utilizado por el señor José Manuel Cuenca a fecha de la dana, 29 de octubre de 2024". Un móvil que, como informó Levante-EMV, "consta en el informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic), de fecha de 7 de enero de 2026, que este móvil ha sido reseteado antes de su entrega a la Dgtic, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". Aunque, en la diligencia de cotejo del móvil antiguo de Cuenca con su actual tarjeta SIM, practicada el 16 de enero de 2026, "el señor José Manuel Cuenca dio su autorización para que se procediera al acceso a la línea telefónica del mismo a fin de recuperar, si fuera posible, los mensajes, del día 29 de octubre de 2024, relacionados con la emergencia, con los contactos de Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Carlos Mazón, Cayetano García Ramírez, Raúl Quilez y Alberto Martín Moratilla y José Morgan.

Diligencia de cotejo con el primer móvil

En el acto de la diligencia de cotejo celebrado el pasado viernes en los juzgados de Catarroja comparecieron José Manuel Cuenca con su teléfono actual, un iPhone 16 y su tarjeta SIM. Y un técnico de la Dgtic, con el iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB que el asesor de Mazón recibió al iniciar esta legislatura y que devolvió a la Generalitat, ya reseteado, el pasado 7 de enero, un mes después de haber sido cesado y seis meses después de haber solicitado un cambio por falta de capacidad. Los intentos del técnico fueron baldíos ya que no han podido recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29 de octubre de 2024 (29-O), como contó Levante-EMV y confirma el acta de cotejo notificada hoy a las partes.

El asesor de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca accedió a exhibir los mensajes intercambiados con los principales protagonistas de la emergencia del 29 de octubre. Según recoge la letrada de la administración de Justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja "con el contacto 'Mazón', consta una conversación de los días: 29 de junio de 2024, 30 de junio de 2024 y 1 de julio de 2024; y anteriores. Posteriormente a dichas fechas consta una conversación a partir del 23 de julio de 2025". Este salto temporal de julio de 2024 a julio de 2025 son las fechas en las que José Manuel Cuenca asegura haber perdido todos los datos de sus teléfonos al realizar el cambio del móvil iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB por un iPhone 16 Pro Max Black Titanium de 512 GB en torno al 24 de junio de 2025.

Con el contacto “Salomé Pradas Ten” la LAJ del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja consta "una conversación el día 26 de junio de 2024, y anteriores", antes de la dana, cuando Pradas era consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, conselleria de la que cesó el 11 de julio de 2024 para pasar a encabezar la de Justicia e Interior, que incluía las competencias de emergencias. "Posteriormente, consta una conversación a partir del día 21 de octubre de 2025", refleja la LAJ en su acta de cotejo. Una fecha en la que Pradas ya no ostentaba ninguna responsabilidad en la Generalitat, ya que fue cesada, en contra de su voluntad el 22 de noviembre de 2024. El mensaje que intercambiaron se debió al fallecimiento de un familiar de Pradas, seis días antes. Aunque ese mismo día, como contó Levante-EMV, apareció Javier, el hombre desaparecido en la cuenca del río Turia. Y el Gobierno también presionaba al aún presidente Carlos Mazón para que desistiera de acudir al funeral de Estado por las víctimas de la dana previsto para el primer aniversario de la tragedia del 29 de octubre de 2024 que acabó con la vida de 230 personas.

Otros contactos comprobados en el acto judicial de cotejo fueron los del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, el otro investigado en la causa de la dana, con quien José Manuel Cuenca no mantuvo "ninguna conservación" con los contactos “Argüeso 1” y "Argüeso 2". También se revisó el de Raúl Quilez Moragas, actual director general de Innovación en Emergencias y exdirector de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de Emergencias), que Cuenca identifica en su móvil como “Raúl bombero”. "Según el testigo se refiere a Raúl Quilez". Y con él "consta una conversación que comienza el día 25 de julio de 2025".

También consta otro intercambio de mensajes con “Alberto Martín”, exdirector general de Emergencias y hasta el pasado viernes director general de Coordinación de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, con quien constaba una conversación que comenzaba "el día 9 de septiembre de 2025". Alberto Martín Moratilla está citado a declarar como testigo el próximo 9 de febrero en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Y ayer también se conoció que fue el alto cargo próximo a Mazón que accedió a la grabación de la llamada entre técnicos de Aemet y el 112 que se filtró, recortada y manipulada, en varios medios de comunicación. Una llamada que custodiaba la Generalitat en el centro de coordinación de emergencias.

Por último, con el contacto “Pepe Morgan”, "que según el testigo se refiere a José Morgan consta una conversación el 9 de junio de 2024, el 10 de junio de 2024, y posteriormente el día 26 de agosto de 2025", tal como refleja el acta de cotejo realizada el pasado viernes. José Morgan es el asesor de las Corts que acompañó a declarar al entonces síndic del PP y actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón, además de haber colaborado en el asesoramiento por lo que también ha sido citado a declarar por la jueza de la dana.

Como contó Levante-EMV en su edición del pasado 17 de septiembre, el asesor José Manuel Cuenca tiene "mala suerte" con los móviles. De los tres teléfonos que le facilitó la Generalitat desde el 9 de agosto de 2023 uno ha acabado reseteado por él mismo. El otro asegura que lo perdió el 1 de diciembre cuando volvía de declarar en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados. Y el tercero, que es el que mantiene actualmente, no permitió recuperar el 16 de enero los datos clave de la dana del 29 de octubre de 2024 en una comparecencia en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Se trata de los mensajes que José Manuel Cuenca intercambió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; también de su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; y por último con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García. Pradas, Argüeso y García sí han entregado actas notariales con pantallazos de los mensajes que se enviaron entre todos ellos.

Mensajes relevantes para determinar las decisiones sobre el Es Alert

Las comunicaciones que intercambiaron estos cinco protagonistas son relevantes para la causa de la dana porque incluye a los dos mandos únicos de la emergencia del 29 de octubre (Pradas y Argüeso), el inmediato superior de ambos (Mazón) y los dos altos cargos ( Cuenca y García) a los que recurrió Pradas cuando Mazón no le respondía al teléfono, en pleno proceso de deliberación de los Es Alert (de las 20.11 y 20.57 horas) que la jueza de la dana considera "tardíos y erróneos" porque llegaron cuando la mayoría de las 230 víctimas habían fallecido.

Dos informes de la Dgtic

Dos informes elaborados por la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (uno notificado ayer a las partes) ha permitido desenredar la "complicada relación" con los móviles de José Manuel Cuenca. Y que, pese a sus explicaciones al fiscal de la dana durante el careo con la exconsellera Salomé Pradas del pasado lunes, nadie logra entender.

Tres móviles y un iPad

Desde que accedió a la Generalitat, José Manuel Cuenca ha accedido a tres móviles y un iPad. El primero, un iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB que se le entregó el 9 de agosto 2023 que es el que ha utilizado durante sus dos primeros años como jefe de gabinete de Carlos Mazón. Y que es el que comenzó a darle problemas en el verano de 2025 (más de siete meses después de la dana) porque, "no funciona bien el teléfono, se relentiza (sic), se le apaga y no puede volver a conectarlo en un tiempo largo y la capacidad de memoria de almacenamiento del dispositivo es insuficiente para sus necesidades de trabajo", justificó en su solicitud para el cambio, el 20 de junio de 2025.

Asistido por un técnico de Fujitsu pero sin copia del iPhone sustituido

La Dgtic sustiuyó el iPhone 14 por un iPhone 16 Pro Max Black Titanium de 512 GB en torno al 24 de junio de 2025. En el trámite de migración de datos entre ambos teléfonos asistió a José Manuel Cuenca un técnico de Fujitsu, "la empresa que presta asistencia técnica en telefonía móvil [a la Generalitat]". Una "actuación técnica en la que no se realiza copia del contenido del whatsapp del iPhone viejo al nuevo dispositivo", relata un responsable de la Dgtic en informe del 27 de diciembre de 2025, remitido a la jueza de la dana el 2 de enero y notificado ayer a las partes. En este informe el director general de Tecnologías de la Información de la Generalitat informaba que "al no disponer de los [tres] terminales del señor Cuenca no es posible indicar si es factible la recuperación de mensajes de whatsapp". Al tiempo que garantizaba que "la Dgtic no realizará ninguna acción que pudiera ocasionar el borrado de los terminales".

No devolvió el teléfono en seis meses

El detalle inquietante en esta historia es que el jefe de gabinete de Mazón no devolvió el iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB con el que vivió la dramática jornada de la dana cuando se lo reclamó la Dgtic el 20 de junio de 2024. "Habrá de devolver el iPhone que indica que no funciona bien, de forma que lo podamos reparar y poder reaprovechar". Aunque Cuenca no devolvió el móvil antiguo hasta el pasado 7 de enero de 2026, un mes después de ser cesado como secretario autonómico y cuando ya había sido nombrado asesor de Carlos Mazón, en la oficina del expresidente de la Generalitat. El exjefe de gabinete de Carlos Mazón devolvió el iPhone 14 Pro Max "reseteado antes de su entrega a la Dgtic por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados", aseguraban desde la Generalitat en otro informe aportado a la causa el mismo 7 de enero de 2026. Y en el que también revelaban que este iPhone 14 estuvo "activo, aunque no se puede determinar su uso hasta el 9 de diciembre de 2025", cinco días después del cese de Cuenca como secretario autonómico de Mazón (cesado el 5 de noviembre de 2025). La actividad del móvil la pueden determinar los técnicos gracias a la herramienta de monitorización de dispositivos móviles de la Generalitat (MDM: Mobile device management). Una herramienta que también revela que este mismo iPhone 14 no tuvo conexión a datos a partir del 10 de diciembre. Aunque Cuenca lo conservó hasta el 7 de enero, que lo entregó.

Un móvil con tarjeta del PP que perdió en el viaje desde Madrid

El tercer móvil de la Generalitat que ha manejado el exjefe de gabinete de Mazón, un iPhone Pro Deep Purple de 256 Gb, Cuenca explicó en el careo con Pradas del 12 de enero que lo usaba con una tarjeta telefónica SIM del PP, porque también se le estropeó el terminal que le facilitó el partido. Pero este teléfono lo perdió o se lo sustrajeron, aseguró desconocerlo, en el viaje de vuelta desde Madrid tras comparecer el 1 de diciembre en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Y donde ha sido citado a comparecer por segunda vez el próximo martes 20 de enero, a las 11 horas. Antes de Emilio Argüeso (citado a las 15.30 horas).

Petición a Meta para recuperar los mensajes

Al detectar el salto temporal en los mensajes que impide acceder a la fecha clave del 29 de octubre, el abogado de Compromís, Armando Galán, que ejerce la acusación popular, solicitó que Cuenca autorizara a Meta, la empresa gestora de la aplicación, que intente recuperar los mensajes "con los contactos relacionados con la emergencia: Carlos Mazón, Cayetano García, Salomé Pradas, Emilio Argüeso, José Morgan, Raúl Quiles y Alberto Martín", según recoge el acta de cotejo. Un acto en el que Cuenca dio su "autorización para que se proceda a este acceso; así como para la consulta a la Policía Judicial para que por el organismo correspondiente puedan determinar si es posible la recuperación de los mensajes referidos". Petición a la que ha dado hoy trámite la jueza de la dana.

Cuenca: "Nunca borro los mensajes"

Al finalizar el acto de cotejo, José Manuel Cuenca atendió a los periodistas. "Nunca borro los mensajes. Yo lo único que hice, como cualquiera de ustedes, con los móviles de empresa, es devolverlo en su estado original". Cuenca justificó que "en un cambio de portabilidad se perdió información, Yo cambié de un móvil a otro. Respétenme. He venido aquí a colaborar. Más colaboración no se puede". Preguntado sobre qué hablaba con Mazón en esos mensajes, aseguró: "Yo recuerdo que al presidente le informé de Utiel. Y si me permiten, ya tuve bastante el otro día", aseguró mientras abandonaba los juzgados de Catarroja, en referencia a su accidentada salida tras el careo con Salomé Pradas.

Cuarta comparecencia en los juzgados

Cuenca ha comparecido cuatro veces en los juzgados de Catarroja. Es el testigo que más veces ha comparecido en la causa de la dana. El 26 de noviembre por su condición de jefe de gabinete de Mazón. El 12 de diciembre por segunda vez, obligado tras entregar el 5 de diciembre la exconsellera Salomé Pradas los mensajes que ambos intercambiaron el 29 de octubre de 2024. "Salo, de confinar nada, por favor, calma"; "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma"; y "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", entre otros.

Noticias relacionadas

Por tercera vez el pasado 12 de enero para protagonizar el careo con Salomé Pradas para aclarar las contradicciones entre ambos sobre lo que sucedió la tarde de la emergencia. Y la cuarta el 16 de enero para intentar recuperar los mensajes claves del 29 de octubre de 2024, el día de la dana, que no se pudieron recuperar.