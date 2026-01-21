Tragedia en Córdoba
Avistan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero no consiguen capturarle
Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña
efe
Un guarda de campo ha avistado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Aviso de la Guardia Civil: Detenido en Almassora con 30 billetes falsos de 100 euros
- Fiestas de Sant Pasqual 2026 en Vila-real: No habrá encierro de toros cerriles
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte