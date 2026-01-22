Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Investigan un posible parricidio en Málaga cuyo autor se tiró desde la azotea

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional. / Archivo

EFE

Málaga

La Policía Nacional investiga un suceso registrado este jueves en Fuengirola, donde un joven habría matado a su padre y herido a su madre y posteriormente se ha precipitado desde la azotea.

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents